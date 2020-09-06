Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа в Техасе

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06.09.2020, 4:22, Новости дня

В Техасе несколько лодок, принимавших участие в параде в поддержку президента США Дональда Трампа, затонули, сообщил офис шерифа по округу Трэвис.

Инцидент произошел на озере Трэвис, передает РИА «Новости».

Местная служба неотложной медицинской помощи сообщает, что «в результате инцидентов никаких травм не было, срочная медицинская помощь никому не понадобилась».

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.



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