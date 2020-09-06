 

Тихановская отказалась объяснять отъезд из Белоруссии в Литву

06.09.2020, 4:08, Новости дня

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не стала объяснять, почему уехала в Литву.

В ходе стрима на ее YouTube-канале Тихановскую попросили «озвучить причину, зачем» она «выехала в Литву». 

«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить», – ответила Тихановская, не исключив, что «когда-нибудь в ближайшем будущем сможет рассказать эту историю».

Она добавила, что «пока не готова». На предположение, что это сделано «в соображениях безопасности», Тихановская ответила: «Можно и так сказать».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / ЦИК исключил проведение выборов главы Хабаровского края в сентябре

29.08 / Зеленский назначил первого заместителя главы АМКУ

21.08 / Байден выступит с программной речью на съезде Демократической партии

04.07 / Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

11.08 / Арестован один из наиболее разыскиваемых преступников Европы

30.07 / Депутат в Петербурге задержан по подозрению во взятке

03.09 / Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

01.07 / Кефир способствует снижению кровяного давления

03.09 / Родственникам нуждающихся в уходе разрешили многократно выезжать за границу

04.09 / Репрессии против белорусских журналистов продолжаются 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска