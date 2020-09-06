 

До конца года компания Microsoft удалит Flash-модули из своих браузеров

06.09.2020, 3:53, Новости дня

Ситуация очень напоминает сюжет из старого советского фильма, где главные герои вдруг решили, то «скрипач не нужен». Эксперты до сих пор не могут взять в толк, чем не угодили компании Microsoft технологии Flash-анимации, но факт остается фактом: до конца года крупнейший в мире разработчик программного обеспечения решил навсегда удалить соответствующие модули из своих браузеров.

В частности, это касается Internet Explorer 11, Edge Legacy и Edge Chromium, в которых Flash-модули все еще сохранялись.

Напомним, что технология Flash принадлежит не менее авторитетной компании Adobe, которая три года назад также заявила, что прекращает ее поддерживать. Быть может, Flash действительно настолько плохая вещь, что от нее следует избавиться? Как тогда объяснить, что модули все еще модно будет установить бизнес-пользователям?



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