Шойгу заявил о попытках западных СМИ убедить мир в «агрессивности» России

06.09.2020, 3:48, Новости дня

В западным СМИ развернута антироссийская пропагандистская кампания, сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что в «концептуальных документах блока» РФ названа «главной угрозой безопасности», передает ТАСС.

При этом в «западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания», которая призвана «убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России», сообщил министр.

Шойгу подчеркнул, что «антироссийскую риторику широко используют высшие должностные лица североатлантического союза».

Напомним, Шойгу обвинил НАТО в стремлении вернуть времена холодной войны. Шойгу связывает действия НАТО с тем, что РФ «проводит независимую политику». По его словам, Запад видит в этом «вызов лидерству» и «попытку разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок».