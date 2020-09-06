Личное: “Дети ровесников пошли в школу”

06.09.2020, 3:35, Разное

Здесь вот специфическая проблема у девушки.

a_bolenok

Здравствуйте, Эволюция.

Про ЖДД моя история.

Мне 32 года. Кроме пяти лет в гуманитарном вузе, мужчин вокруг всегда было много, есть друзья-приятели, а вот отношений у меня не было никогда, я даже никогда не целовалась – так вышло.

Шесть лет назад я переехала из родительского дома в Германию за вторым образованием, «спасаясь» от своих тогдашних проблем через бегство. Много я тогда по-другому воспринимала, теперь стало вроде полегче, но не совсем. За эти шесть лет по факту все свои силы я слила в одну единственную аддикцию, магистратуру закончила плохо, продолжить научную карьеру как я надеялась не удалось, в итоге меня взяли работать программистом с нуля на низкую зарплату и спустя год я переехала во Франкфурт на аналогичную должность с вдвое большей зарплатой. В общем, теперь я почти человек и постоянный вид на жительство не за горами.

Внешность у меня обыкновенная, я высокая, худая, спортивная, чистая кожа, нравлюсь себе, когда высплюсь. Имиджем занимаюсь. (Вот так выгляжу https://www.instagram.com/lone_wandererr/ )

Как так получилось, что у меня совсем никого не было, теперь трудно сказать. В юности я очень много мечтала, выдумывала какие-то романы себе (книжки-кино-театр), в реале же носила белое пальто, застегнутое доверху, а на голове зеленые виноград: интересующиеся взгляды на себе ловила и думала, что в любой момент запросто, а пока мне не надо. Мне кажется, во мне настолько все было удушено, что часики затикали уже после 30, когда уехал в другой город юноша, от аддикции к которому я пыталась избавиться и никак не могла: за три года у меня разрушилось все, я несколько раз поднималась на колокольню, собираясь сброситься, в общем, и сейчас все не слава богу: прямо под окнами трамвай ходит, приглядываюсь…

(Ссылку на Инстаграм я оставила. Девушка и правда симпатичная. Мужчины, читающие мой блог, обратите внимание. Только, пожалуйста, неженатые, и такие, которым есть что предложить. Ситуация тут простая, каких-то особых проблем у нее нет. Только планка была завышена, а на фоне учебы в другой стране, где ее ОЗ все это время низкой была, это и дало вот такое отставание от нормального ритма. Часики хоть и тикают, но пока не взрываются. Еще лет пять есть в запасе, хотя лучше не тянуть)

Мы познакомились в университете, он на 6 лет моложе меня, но выглядит старше, а в смысле личностного развития он и тогда и теперь намного взрослей меня – у него нет короны ни в каком ресурсе. Так получилось, что мы много времени проводили вместе: обсуждали лекции, делали вместе задачи, вместе обедали по 4 часа: через полгода в душный черемуховый майский день я призналась ему в любви. Он сказал, что занят. Я сказала, что беру все назад, давай просто дружить. И он стал со мной просто дружить, как потом говорил, потому что поверил мне. А я ему не поверила: он целыми днями был напротив меня – какая еще может быть девушка? Так началась моя аддикция, съевшая несколько лет моей жизни. Я была тогда совсем-совсем рапаном, липким, не знала, что такое границы, но он как-то умел управлять даже этим. На мое нытье он говорил, что не стал бы проводить столько времени с женщиной, которая ему безразлична, – он и вправду проводил со мной ежедневно по многу часов, много разговаривал, рассказывал, и все равно держался обособленно. Когда-то моя ищейка раздобыла фотографию его девушки: она была с обритой налысо головой откровенно некрасивым лицом – как я тогда плакала со всеми моими нарядами, ухоженностью и способностью поддерживать разговоры по алгебраической квантовой теории поля (а та девушка была архитектор и математику знала в пределах сложения, но тогда я считала, что это важно для отношений со всеми этими аспирантами, постдоками и молодыми профессорами, которыми полон мой маленький университетский город). Когда он уехал, я долго болела, я уже читала ваш блог, я не ныла, я общалась с ним на отвлеченные общие темы. Он писал каждый день, он до самых недавних дней писал часто, я заблокировала однажды и когда он письмом попросил разблокировать, написала, что не могу больше дружить и попросила мне больше не писать. Он больше и не пишет.

(Он обычный онегин, не больше чем рыба. Иначе не стал бы столько лет морочить девушке голову, видя, что она влюблена. Автор много на себя берет, когда утверждает, что у него нет корон и он с чем-то там умеет управляться. Нет. Относился хорошо и боялся опустить ее на землю. А она пострадала от своего неуважения к его девушке и к нему)

Я медленно стала приходить в себя, со мной стали знакомиться на улицах, в поездах и в кафе, чего не было раньше никогда, и за последний год у меня случилось несколько довольно похожих историй. Начинается все со знакомства (или возобновления прежнего знакомства), за пару недель частота встреч доходит до каждый день: я разговариваю о предметной области (все ребята были физики-математики-информатики), о политике и дальше как пойдет: о концертах Шуберта, романах Томаса Манна, о Максе Вебере – я много читала в свой московских период и не умею разговаривать, кажется, только про футбол и сериалы. И где-то через месяц-два такого общения (там бывали не только разговоры; с одним юношей мы летом ездили вдвоем купаться на реку, ездили в соседние городки, вместе готовили и пили вино на балконе до рассветных сумерек) – где-то через месяц-два я замечала за собой полную влюбленность в человека, с которым я и так все время вместе, и делала попытку перейти в другой формат (брала за руку или под руку, обнимала) и встречала вот как в тот раз «Анна, мне очень жаль, но у меня девушка».

(Она влюбляется в тех, кто с самого начала держат дистанцию физическую и просто дружат с ней)

Так один раз год назад я познакомилась в кафе с русским мальчиком на два года младше меня, в Москве мы родились в одном доме – это впечатляет, если живешь в эмиграции. Он не сказал, что у него девушка, когда я взяла его под руку на рождественской ярмарке. Он не делал ко мне вообще никаких шагов, но не протестовал и платил за меня везде. На мои возражения он говорил «Ань, зачем тебе обязательно нужно испортить вечер?» и обычно расплачивался заранее, если я выходила в туалет и не видела. Мы ходили в кино, ужинали в ресторанах, сидели в барах до второго часу, считали звезды, я читала наизусть Лермонтова. Я видела то, что я не видела раньше в глазах других, – что я нравлюсь ему. А шагов он все-таки не делал никаких. И я тогда решила, что это ОЗ у меня низкая и поэтому он сомневается (он был здесь профессор, сам заработал себе состояние играя на финансовых рынках, а я в 30 лет с трудом закончила магистратуру по той же специальности, что у него, и в итоге работала младшим программистом на ненавистной работе). В начале эпидемии (злилась я на эту загадочную “нерешительность”) я спровоцировала ссору, и он заблокировал меня. Через полгода (две истории у меня было за это время, один раз мне предложили отношения, один раз просто one night stand) – через полгода мы встретились в кафе: я пришла с приятельницей с работы, а он был с другом. Вернувшись домой, я написала ему, и мы стали снова видеться и переписываться. А через три недели я переехала в другой город. Накануне мы пили кофе, болтали сначала о математике, о политике, потом о будущем (он тоже уволился со своей профессорской работы и искал себе новую в индустрии, в моем городе искал).

Попрощались, я написала:

– Ты мне очень нравишься, Леша.

– Ох(

– Почему?

– Тяжело.

– Почему тяжело?

– Ань, очень тяжело делается.

(Ну вот главная ее проблема – такие вот круги общения, интеллигентные онегины, которые рады поболтать с ней о чем-то интеллектуальном. Романтического и сексуального влечения ноль, а она месяцами с ними “встречается”, когда они с ней просто дружат. Я подозреваю, что автор в общении с мужчинами сразу лезет наверх, незаметно для себя, чем убивает даже ростки романтики. А они и так рафинированные все у нее. Ей нужен другой круг общения и мужики погорячей и попроще)

И я заткнулась. Перед новым годом я заводила этот же разговор, когда частота встреч и рестораны были на пике, когда он в воскресенье в 10 вечера мог написать, нет ли у меня молока одолжить ему на завтрак (в Германии супермаркеты не работают в воскресенье) и приходил и, не раздеваясь, долго мялся у меня в комнате, разглядывал книжки. Тогда он тоже ответил, что он не знает, что сказать, что тяжело очень, вздыхал.

Я переехала в другой город. Он спрашивал, как дела, говорил, что завидует. Говорил: «больше всего мне хочется стабильности. Чтобы создать семью». И тут я наконец спросила в лоб. И он сказал, что давно есть девушка. Паззл сложился, меня снесло как ураганом. Он (Онегин он, конечно, гиперответственный неврастеник) позвонил мне, оправдывался, говорил, что я никогда не спрашивала, а поскольку целоваться не лезла, то и нормально, другие, мол, так же себя ведут, и какая разница, раз я уехала.

Я узнала, что они познакомились еще три года назад, что она жила в одном с ним городе, что она знала о том, что он видится со мной (я до сих пор не знаю, когда он успевал видеться с ней, я до сих пор не могу поверить, что то, что я видела своими глазами, был огромный самообман). Это был мой день рождения, когда я все это узнала; я долго рыдала в том числе ему в трубку, вечер провела в спортзале поднимая тяжести. Дня через три меня отпустило.

(А что она видела своими глазами? Его хорошее к ней отношение? Человеческую симпатию? Это все не обман. И даже то, что ему с ней было интересно общаться, наверняка правда. Сексуальных инициатив от него не было и романтических шагов тоже нет. Надо очень не уважать мужчин, чтобы думать, будто они могут хотеть, но не решаться так долго. Любой онегин, самый онежий, если действительно захочет чего-то, обязательно протянет руку или письмо накатает о своих чувствах, если девушка, которая нравится, охотно с ним встречается и не ставит глухую стену)

У меня были и другие похожие истории. Были юноши примерно моих лет, тоже умные, но с совершенно убитым имиджем (Леша красивый очень, когда мы виделись, я удивлялась, как так может быть, что он один и один) – пытались сокращать дистанцию, я это резко прекращала (было, наверное, три эпизода, когда приезжал человек из другого города встретиться со мной, хотя я не приглашала; был коллега на прежней работе: рассказал, что развелся и ищет жену своим детям, потом обнимать лез). Я сейчас понимаю, что это мой реальный уровень да и то не факт, что было б дальше, но тут я, видимо, лучше буду одна.

(Планка все еще остается очень высокой. Она хочет красивых мужиков, а сама наверняка не обаятельная и не умеет общаться в романтическом формате. Нужно опустить планку либо в плане внешности, либо в плане интеллекта. На мой взгляд проще первое. Тем более мужчины с “убитым имиджем” иногда превращаются в красавцев, после года в спортзале, хорошей стрижки и нормальной одежды)

Сейчас мне страшно: я переехала в город, в котором я не знаю никого, с тикающими надрывно часами в голове и свое состояние я ощущаю как красный уровень опасности очередной аддикции. (Ну, или дальнейшее стародевье.) Ресурсы мои в упадке: имидж еще ничего, здоровье есть (только сплю на снотворных), с остальными беда. Я не знаю, что мне с собой делать, мне просто страшно; между тем дети моих ровесников пошли в школы.

(Ну за ровесниками уже не угнаться. Тем более если из города в город переезжать. Не надо бояться, страх убивает спонтанность. Нужно восстановить равновесие и сон, успокоиться и найти несколько разных кругов общение. И запомнить следующее: вы женщина и вы не выбираете мужчин. Они выбирают вас, а вы выбираете из тех, кто вас выбрал. Это касается даже привлекательных женщин, а тем более женщин, которые не способны специально кого-то привлечь. Выбирайте из тех, кто делает шаги не в русле дружбы, а в русле романтического общения. И опустите планку до адекватной. Адекватная – это те мужчины, от кого предложения есть, а не мерещатся)

Надеюсь на разбор. Спасибо.