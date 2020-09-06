Мнение: О «перехвате» Лукашенко, пробирке Пауэлла и «руке Москвы»

06.09.2020, 2:59, Разное

Если белорусский президент Александр #Лукашенко хотел алаверды подкинуть проблем ЕС своим сенсационным перехватом некоего разговора вокруг «отравления Алексея Навального», то можно констатировать лишь одно.

Акела промахнулся ©

За сутки с момента публикации разоблачительной расшифровки переговоров «Ника» и «Майка» ни один серьёзный европейский политик не высказался по её поводу. И западные СМИ тоже дружно проигнорировали перехват века, от которого за версту веет чем-то Made in KGB.

Зато стать героем соцсетей и мема про «Крепкий картошек» белорусскому лидеру вполне удалось. А среди ретровизуальных иллюстраций лидирует пробирка Пауэлла – как эталон фейковы ходказательств.

Хотя это – зря.

Действительно, коллективное бессознательное россиян, сформированное упорной пропагандой запомнило, что госсекретарь США Колин Пауэлл в 2003 году, доказывая необходимость военного вторжения в Ирак, потряс в ООН пробиркой с белым веществом, якобы доказывающим наличие у иракского диктатора Саддама Хуссейна химического и бактериологического оружия. Благодаря этому выступлению, Ирак разбомбили, Саддама повесили, но ни химии, ни бактерий так и не нашли.

Хотя на самом деле глава дипломатии Белого дома в администрации президента Джорджа Буша-мл. сказал ровно то, что следовало из отчётов комиссий ООН:

– Ирак сам признал, что произвел 8500 литров агента сибирской язвы;

– комиссия ООН предполагает, что на самом деле могло быть произведено до 25000 литров;

– Ирак никогда не отчитался за процесс производства ХО и БО, за вещества используемые для их производства, и за то, как и где, по утверждениям Багдада, это всё было ликвидировано.

Пробирка же была всего лишь ораторским приёмом. При её демонстрации Колин Пауэлл сказал, что вот такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса в террористических атаках 2001 года, а вышеупомянутое количество неучтённых иракских биологических агентов с сибирской язвой – это многие десятки тысяч подобных пробирок. И этот аргумент относился к предыдущим спорам с теми кто утверждал, что раз в Ираке до сих пор ничего не нашли, то и следует считать, что ничего нету. Но Колин Пауэлл указывал на то что сам по себе факт ненахождения ничего не говорит – речь идет об относительно малых объёмах которые несложно спрятать – и требовал от Ирака полной прозрачности процесса.

Но в памяти людской пробирка стала синонимом и мемом.

Тем временем ситуация с отравлением Навального чётко становится на британские рельсы. Германская сторона, во-первых, обходит молчанием все призывы России о совместном расследовании омского инцидента. И во-вторых, аккуратно расширяет свои обвинения. Теперь глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея navalny Навального. И что теперь всё «зависит от российской стороны».

«Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — сказал глава МИД. Он также подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ».

Вот что интересно. С каких пор стало законом и правилом, что сторона, выдвигающая обвинения в тяжком преступлении, может не предъявлять никаких верифицируемых общественностью фактов, но при этом вправе требовать от обвиняемых опровержения этих голословных обвинений – причём на основе неоспоримых фактов?