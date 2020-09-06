Мнение: Эта странная комедия с Мерилин Монро

06.09.2020, 2:55, Разное



Некоторые любят помоложе

А вчера по какому-то наитию решили вдруг посмотреть «старый добрый», как нам казалось, фильм – «Некоторые любят погорячее», более известный в нашей стране под придуманным советским прокатом названием «В джазе только девушки». Типа «хотели посмотреть простую веселую комедию в старом стиле, безо всей этой вашей чернухи». Обошлось даже без торрентов – спасибо Яндексу, вполне качественная копия нашлась онлайн на «Одноклассниках» (на Ютубе, конечно, хрен – там блюдут авторские права).

Ага, как же! Даже не знаю, в чем дело: то ли впечатления детства оказались обманчивы (а последний раз я это смотрел целиком именно в детстве), то ли дело в том, что в копии с «Одноклассников» восстановили (и даже озвучили!) купюры, сделанные в совке… Но, в общем – мы в шоке: при новейшем рассмотрении эти самые «Только девушки» оказались… да нет, какая же это, простите, «легкая комедия», господа?! Это ж почти «Маленькая Вера»! «Чернуха» еще почище иных отечественных опусов про «лихие девяностые»! С другой стороны, после таких «легких комедий» уже как-то понятнее, откуда потом взялись гангстерские драмы с Де Ниро и всякий прочий Тарантино.

Ну, во-первых, «на свежачка»: фильм хоть и черно-белый, но сделан на удивление качественно, я бы сказал – современно. Отечественную черно-белую «классику», типа «Свинарки и пастуха», сейчас смотреть можно разве что из большой ностальгии – все-таки очень чувствуется некоторая старомодность, надуманность всех коллизий, все актеры как бы немного, но переигрывают, реплики произносят, как будто все время чуть-чуть привставая на цыпочки – то есть зрителя не оставляет чувство некоторой неловкости за происходящее на экране. А вот в американском фильме ничего такого нет – отличный ритм, нормальные диалоги…

А вот реализм зашкаливает. Я чуть ли не впервые посмотрел с начала, преамбулу – как вообще получилось, что два друга-музыканта оказались вынуждены переодеться в женщин и играть в женском оркестре. Так там жесткость – мама не горюй! Меня особо впечатлило, как шутя и играя в «комедии» показали расстрел бандитами семи человек; ну чистая балабановщина. Бандиты просто ставят у нас на глазах к стенке (!) семерых, с которыми до этого разговаривали, потом подзывают «встать к стенке» еще заодно и механика гаража (который тут вообще ни при чем и никаким боком) – а потом всех натурально расстреливают из автоматов.

А до этого нам короткими скупыми штрихами (но тоже нисколько не щадя) – показали, что музыканты реально голодают. Работы нет, денег нет, жрать хочется – но натурально не на что. Суровые реалии Великой Депрессии как они есть! И в этом тоже мне показалось несколько больше реализма, чем полагается для «легкой комедии»; мужиков-то в самом деле жалко! Или это я стал такой сентиментальный на старости лет?

И отдельная песня – Мэрилин Монро, у которой тут самая звездная роль. Тоже масса открытий! Хотя тут мне простительно – ну что я мог в детстве-то разглядеть, особенно с учетом того, как аккуратно советские «подрезали» некоторые компрометирующие ее героиню моменты…

А сейчас смотрю на ее «Душечку» – и всё какие-то крамольные мысли в голову лезут. Первая, естественно – а что, это ВОТ ОНА мировой секс-символ всех времен и народов?! Нет, девушка симпатичная, спору нет… но, позвольте!

И опять тут реализм этого чертового фильма! Там ведь никакой гламуризации, сплошной едва прикрытый сарказм и весьма «взрослый» взгляд на всю обозначенную в сценарии интрижку!

Во-первых – видно, что «молодая была уже немолода». По фильму девушка признается, что ей 25 лет – но на 25 лет она не тянет: какие-то чуть заметные морщины, чуть-чуть тяжеловатый взгляд, некоторая едва обозначенная потасканность… Лезу смотреть в поисковик – ну да, точно: на момент выхода фильма Монро было не 25, в все 33. И это, черт возьми, заметно!

И это, кстати, не противоречит сюжету – тут нет мискаста: скорее всего, героиня врет влюбившемуся в нее саксофонисту, она старше. И тут второе милое открытие: не помню, понял ли я это при первом просмотре, но из второго ясно, что «мировой секс-символ», по фильму, натуральная алкоголичка! То есть там ясно как день – у нее вполне уже сформировавшаяся тяжелая зависимость, буквально – она и дня не может прожить без спиртного. Что, опять-таки, крайне соответствует и правде характера данного персонажа, и, как мы теперь уже знаем, личности самой Мэрилин – то есть там двойное попадание в десятку, она играла по сути саму себя!

И безжалостная мафия… И продажные полицейские…И сухой закон, на который все плюют… И пронизывающий всё удивительный в своей откровенности цинизм всех «влюбленных» героев – никакой ведь, по сути, романтики, чистое хищничество как со стороны переодетых друзей-мужчин, так и не вполне одетых женщин… А если еще считать довольно отчетливый намек на то, что герои, скорее всего, являлись гомосексуальной парой (в американском фильме 50-х годов впрямую такое сказать, конечно, было немыслимо – но намек ведь явный…)

Советские, умиравшие со смеху в кинотеатрах, даже не подозревали, что смотрят фильм не об американском прошлом, а о собственном будущем! И что это не комедия, а весьма жесткая сатира – причем не только на «капиталистическое общество», но и на «мир богемы» в лице столь обаятельных и очаровательных, талантливых героев.

Хороший фильм. Единственное, что малость смутило – его градус реализма. Если погрузиться в его коллизии – от комедии там что-то совсем мало остается. Основной мотив фильма – последняя попытка «душечки», стареющей и уже почти спившейся певицы легкомысленного жанра, оттолкнуться от дна, подняться на поверхность и обрести какую-то опору в жизни. Но ее попытка безнадежна; ее никто не любит, а только использует. Монро там и сыграла саму себя, и ее героиня, очевидно, закончит примерно так же, как она всего через 3 года после выхода фильма. То ли самоубийство, то ли отравление барбитуратами. Такая вот комедия.