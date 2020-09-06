 

Азербайджан решил направить на учения «Кавказ» только наблюдателей

06.09.2020, 2:48, Новости дня

Азербайджанские военнослужащие не примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России, сообщило минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что «планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», передает РИА «Новости».

Напомним, представитель минобороны Индии также сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом Индия отказалась от участия в международных учениях «Кавказ-2020».

Высказывались предположения, что Индия приняла такое решение из-за участия Китая и Пакистана.

В июне обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана.



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