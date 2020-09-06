МИД Украины осудил «травлю» и «распятие» Фокина
06.09.2020, 2:48, Новости дня
Нужно прекратить «травлю» первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба отметил, что Фокин «выразил свои мысли». Сам Кулеба их «не разделяет» и полагает, что нужно «быть осторожнее в высказываниях», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Прямой».
Однако и «травля, которая началась против Фокина», у министра «не вызывает никакой симпатии». Ее «пора прекращать», сказал Кулеба.
Как сообщил Кулеба, «пожилого человека распяли трижды уже».
Напомним, Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, сообщил о необходимости выполнить Минские соглашения полностью. Офис президента Украины назвал заявление Фокина по Донбассу «личной позицией».
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