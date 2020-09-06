 

Компания Honor выводит на российский рынок новые гаджеты

06.09.2020, 2:31, Новости дня

Компания Honor завила о выводе на российский рынок новых MagicBook и MagicBook Pro. По словам представителей производителя, чуть позже на полках появятся также смарт-часы Watch GS Pro и Watch ES. Кроме того, в продажу поступят планшеты Honor Pad 6.

Особое внимание разработчик обратил во время презентации на модель ноутбука MagicBook Pro. В нем использован процессор Ryzen 5 4600H. В свободной продаже этих устройств пока нет, но возможность предварительного заказа уже открыта. Получить их можно будет после 18 сентября. Цена – 69 990 рублей. Основная память в ноутбуке составляет 512 Гб, оперативна – 16 Гб.

Также 512 Гб основной памяти заложено в ноутбуках MagicBook 14 и 15. Правда, оперативной здесь вдвое меньше – 8 Гб. Гаджеты созданы на основе процессоров AMD Ryzen 5 4500U. Цена – 59 990 рублей.



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