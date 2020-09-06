MSI представила ноутбуки Summit

06.09.2020, 2:30, Новости дня

Новая серия ноутбуков Summit от компании MSI относится к бизнес-классу. Их отличительная особенность – особая легкость и очень тонкий корпус.

Внутри установлен процессор Intel Tiger Lake-U одиннадцатого поколения. В данный момент на рынок попадет сразу четыре версии таких устройств, обещают в MSI.

В дизайне – полный минимализм. Однако устройства очень удобны в эксплуатации. В частности, клавиатура в них оснащена подсветкой, что позволяет использовать ноутбуки даже в плохо освещенных местах. Процессоры Tiger Lake-U обеспечивают частоту до 4,8 ГГц. Разрешение экранов достигает 4К. Модель E13 Flip оснащена экраном, который можно разворачивать на 360 градусов. В свободной продаже ноутбуки появятся с октября.