На экране в парке Победы в Пятигорске показали порно

06.09.2020, 2:08, Новости дня

В Пятигорске после мероприятия, посвященного окончанию Второй мировой войны, на большом экране в парке Победы показали порно, сообщили власти города.

В мэрии рассказали, что направили заявление в полицию. В пресс-службе отдела ГУ МВД по Пятигорску сообщили, что «по данному факту проводится проверка», пишет «Комсомольская правда».

Издание сообщило, что мероприятие «прошло, как и полагалось», но «после того, как все завершилось, пятигорчан ждал сюрприз».