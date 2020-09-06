На экране в парке Победы в Пятигорске показали порно

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06.09.2020, 2:08, Новости дня

В Пятигорске после мероприятия, посвященного окончанию Второй мировой войны, на большом экране в парке Победы показали порно, сообщили власти города.

В мэрии рассказали, что направили заявление в полицию. В пресс-службе отдела ГУ МВД по Пятигорску сообщили, что «по данному факту проводится проверка», пишет «Комсомольская правда».

Издание сообщило, что мероприятие «прошло, как и полагалось», но «после того, как все завершилось, пятигорчан ждал сюрприз».



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