Кравчук заявил, что главарь “ДНР” Пушилин желает обострить ситуацию на Донбассе

06.09.2020, 2:00, Новости дня

Заявления главаря так называемой “ДНР” Дениса Пушилина об обстреле позиций украинских военных в районе населенного пункта Шумы являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе. Об этом в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” 5 сентября сказал глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

“И это понятно для каждого – в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия”, – подчеркнул он.

Кравчук подчеркнул, что в этом году с 27 июля удалось остановить боевые действия на Донбассе.

“Это безусловно важное достижением для всех в Украине – как на свободной территории, так и на оккупированной”, – прокомментировал он.

Экстренное заседание ТКГ 6 сентября, по словам Кравчука, должно еще раз зафиксировать то, что прекращение огня на Донбассе должно быть самым важным для всех сторон конфликта.

Сегодня Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созывает экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.