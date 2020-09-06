Задержанные в Белоруссии телеведущие предостерегли от участия в протестах

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06.09.2020, 1:48, Новости дня

Последствия участия в несанкционированных акциях в Белоруссии могут быть не такими мягкими, как думают участники, заявили телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский после задержания.

Дудинский заявил, что «участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах». По его словам, на «своем примере» он решил «предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги». Дудинский подчеркнул, что «последствия будут обязательно», причем «не такие мягкие, как вы об этом думаете», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Он призвал не совершать противозаконных действий.

Кохно сказал, что его «любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия» привело к административному аресту. Как отметил Кохно, в соответствии с законами Белоруссии «такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток».

«На своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести», – сообщил он.

Напомним, в Белоруссии задержали Дудинского и Кохно, поддержавших протестующих после президентских выборов, суд назначил им по десять суток административного ареста за участие в несанкционированных акциях. Гостелевидение прекратило с ними сотрудничество.



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