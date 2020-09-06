Мнение: Хунвейбины в США

06.09.2020, 1:30, Разное



Китайские хунвейбины клеймят позором

Наткнулся на очередные дикие кадры из Штатов. Беда даже не в том, что там творится безумие – беда, что там очень примитивное, глупое, какое-то китайское безумие, прямо больно смотреть. Все-таки для нас, детей совка, измученных совковым «единством» и «коллективизмом», США всегда представали как царство свободы и ИНДИВИДУАЛИЗМА, как место, где людям позволено быть самими собой, не сливаться с толпой, жить своей жизнью, само стоять – а не орать бессмысленные речевки вместе с толпой таких же, как ты, орангутанов на советских демонстрациях непонятно чего непонятно кому, когда «шаг влево, шаг вправо – побег». В Штатах – мечталось измордованным демонстрациями совкам – «люди строем не ходят…»

Ну да, как же. Действительность взялась цинично опровергать наши мечты. Левая зараза, с их вечным злобным воплем «Кто там шагает правой?! Левой! Левой! Левой!!» – охватила Америку пострашнее любого ковида, причем (в отличие от последнего) она там поражает не стариков, а как раз в основном и главным образом молодежь. Причем – молодежь образованную, студентов и учащихся. Вообще поразительно – ведь в Америке всё идет в точности… по мотивам китайской «культурной революции»! Орды нерассуждающих хунвейбинов в 60е прошлого века выползли из китайских вузов, чтобы унижать, громить и убивать «врагов революции» – то есть тех, кто пытался сохранять рассудок в море индуцированного энтузиазма и сумасшествия; а сегодня кампусы американских университетов – рассадники таких же нерассуждающих хунвейбинских толп.

Вот недавний эпизод – обструкция, учиненная студентами в самой что ни на есть столице Штатов – в Вашингтоне! Дело было в конце августа. Толпа молодежи окружила веранду столичного (!) ресторана среди бела дня – и стала орать лозунг «Белое молчание – это насилие!» Это такой нарочито издевательский лозунг, в духе уже советских “проработочных” собраний, когда, даже если твоего друга исключают из комсомола и вуза по вздорному обвинению, ты “не должен” и не имеешь права даже просто промолчать – это будет расценено как скрытая поддержка; так и сейчас в США – белый, дескать, не может просто молчать, когда вокруг все орут BLM! – этим он покажет, что пассивно возражает и, значит, сам в душе белый насильник; нет, белый должен орать BLM даже не вместе со всеми, а ГРОМЧЕ всех – только так он докажет, что душой осознал вину всей своей расой и готов кровью искупить все ее грехи!

А затем они потребовали от посетителей, чтобы они – каждый! – в знак солидарности с движением Black Lives Matter подняли кулак левой руки. Причем, как нетрудно заметить, в толпе в основном белая молодежь. И посетители – все, за исключением одной женщины по имени Виктор (Виктория?), кулак подняли, типа, лишь бы взбесившиеся молокососы от них отвязались и дали спокойно поесть.

Все подняли, а Виктория нет. На видео – как хунвейбины пытаются ее «перевоспитать».

В этом видео, конечно, всё прекрасно. Толпа бесчинствующих хунвейбинов в Вашингтон, DC –раз; то, что страшные «ррррр-революционеры» все поголовно в масках – отдельно доставляет; при этом ни одного в перчатках – привет из Вашингтона Собяниной и Ракову (или наоборот?). А обратите внимание на соседку стойкой пожилой Виктории за столиком – как она усердно держит кулак, чтоб, не дай бог, прогрессивная молодежь не подумала ее обвинить, что ее молчание – это насилие! Что-то слышится родное в этих песнях ямщика… Как будто в совок 40х-50х перенесся…

Ну и что-то оно всё напоминает из американской уже жизни, причем недавней: тоже толпа молодых «прогрессистов» против одинокого «расиста-ретрограда», тоже в США… Ах ну да – случай в Шарлотсвилле, когда некий Аллен Арментраут вышел с флагом Конфедерации (южных штатов, проигравших в Гражданской войне в США) на защиту памятника, который собралась снести прогрессивная молодежь…

Толпа против одиночки. Все это, конечно, совершенно фашистские по духу сценки, все-таки фашизм, коммунизм – близнецы-братья, одна левая «коллективистская» порода. Жуть. До какой все же мерзости докатились в Штатах, не ожидал от них такого.