 

Интернет-сервис лесвосток.рф создадут на базе суперкомпьютера Сбербанка

06.09.2020, 1:05, Новости дня

Управлением раскинувшегося на огромных территориях Дальнего Востока лесного хозяйства вскоре займутся специалисты, в распоряжении которых будет новый интернет-сервис лесвосток.рф. Его создадут на основе облачных технологий с использованием суперкомпьютера, имеющегося в Сбербанке России.

Как сообщают в пресс-службы финучреждения, данный суперкомпьютер занимает 36 место в мире по производительности. Это предоставляет отличные возможности для обработки огромных массивов информации.

Прежде всего, в тщательном анализе нуждаются многочисленные космические снимки лесов, которые обновляются каждые 72 часа. Это предоставит возможность видеть все происходящее на территории практически в режиме реального времени.



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