 

Российский стартап потратит 110 млн рублей на разработку цифровых примерочных

06.09.2020, 1:05, Новости дня

Компания Texel осуществляет отечественный стартап по созданию цифровых примерочных. Партнером в данном инновационном проекте стал венчурный фонд Rusnano Sistema, руководство которого пообещало Texel вложить 110 миллионов рублей.

Хорошие цифровые примерочные – мечта каждого специалиста, работающего в сфере fashion retail. При помощи качественно созданной системы можно обеспечить примерку вещей прямо в режиме онлайн. Такие программы существуют, но они не лишены недостатков.

Texel работает над этой проблемой уже шесть лет. Ранее компания представила несколько достаточно удачных разработок в сфере 3D-сканирования человеческого тела. Усовершенствование этой системы очень важно для интернет-торговли, в которой примерно три четверти возвратов одежды связаны именно с несоответствием размеров.



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