Президент Трамп поздравил американцев с Днем труда

06.09.2020, 1:00, Новости дня

Президент Дональд Трамп подписал декларацию, посвященную Дню труда, в которой он отметил, что в этом году американцы будут отмечать этот праздник 7 сентября.

В декларации президент напомнил о вкладе американских трудящихся в создание сегодняшнего государства, а также напомнил о том, что сделала администрация Трампа для защиты прав трудящихся американцев, в том числе в рамках международных торговых соглашений.

День труда знаменует окончание лета, и многие американцы используют длинные – трёхдневные выходные, чтобы в последний раз насладиться летним отдыхом. Одни отправляются в парки и на пляжи, другие устраивают пикники у себя во дворе с родными и друзьями. Кроме того, обычно День труда знаменует собой окончание летних каникул, когда школьники снова садятся за парты. Однако не во всех американских школах занятия в этом году начинаются в обычном формате в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, что еще 28 июня 1884 года Конгресс принял закон, определивший первый понедельник сентября каждого года как День труда, сделав его федеральным праздником.

Права и льготы, за которые профсоюзы боролись долгие годы, сегодня стали в США общепринятой нормой. Большинство работников могут рассчитывать на восьмичасовой рабочий день, пятидневную рабочую неделю, медицинское страхование и отпуск, оплачиваемый работодателями. Изменились и сами рабочие места – сегодня многие члены профсоюза работают не на крупном фабричном производстве, как это было в начале рабочего движения, а в офисах.

Однако в духе первоначального смысла праздника в некоторых городах США продолжают проводить уличные парады, отмечающие роль профсоюзов, и торжественные мероприятия для отдыха и развлечения рабочих и их семей. Для большинства американцев первый понедельник сентября – выходной, который можно провести в кругу семьи, на пикниках с друзьями и соседями, в парках или на пляжах.