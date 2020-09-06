Мнение: Хлеборезка, липкость и т.д.

06.09.2020, 0:48, Разное

То, что мы характеризуем как “пасть”, “открытая пасть” и “распахнутая хлеборезка” – это не ругательства.

Это понятия, которые имеют очень конкретные значения.

То, что они так образны и эмоционально заряжены, позволяет их лучше отреагировать у себя.

Свою хлеборезку можно физически почувствовать, ощутить, как она открывается, и закрыть.

Негативная окраска позволяет избавиться быстрей. Но только если вы готовы честно отрефлексировать, а если “ну нет, это не про меня”, то наоборот, негативная окраска мешает отрефлексировать.

Во всех эмоционально насыщенных понятиях есть плюсы и минусы. Плюс я описала, а минус – это то, что эмоции мешают беспристрастно оценить ситуацию.

И особенно это касается оценки чужой ситуации.

Давайте попробуем точней определиться, когда пасть открыта, а когда закрыта, когда мы имеем, а когда мы не имеем права характеризовать состояние автора в письме как “открытая пасть” или “распахнутая хлеборезка”.

Так же разберемся с критериями липкости и нелипкости.

После этого я прошу вас очень аккуратно относиться к подобным оценкам при разборе писем.

Особенно это касается писем нерыб и некоторых рыб.

У рапанов в письмах как правило есть и открытая пасть, и липкость, и слив, не ошибешься.

Но все равно надо оценивать проблемы по существу.

Открытая пасть – это притязание на чужое.

Это именно 1) притязания, 2) на чужое.

Некоторые думают, что притязания – это требования.

Но притязания – это ожидания.

Вы можете не требовать, но ожидать и это будут ваши притязания.

Со стороны это может быть заметно или не очень, но ваше поле это обязательно будет деформировать, и процессы в нем будут идти очень плохо для вас. По накоплению деформаций ваши ожидания перейдут и в требования тоже, переполненное сито всегда прорывает как решето. Но открытая пасть в поле появляется еще до того, как вы начинаете громко требовать, а тогда, когда вы начинаете ждать.

О какой деформации в поле идет речь?

Смещается ваш локус контроля и ваша фигура сразу же начинает уменьшаться, а чужая фигура непропорционально расти. Сил у вас становится меньше, опоры исчезают, а нужда и корона растут. Вот как деформируется поле. Все, что вы делаете, и все, о чем вы думаете, будет направлено против вас.

Вы можете взять любой пример притязаний на чужое, даже самый простой. Допустим вы ждете, что некто вас куда-то позовет. Неважно, кто этот некто и куда вы с ним хотите, но когда вы ждете, что этот некто сделает то, что от вас никак не зависит и целиком находится в его границах, ваш локус смещается за границы и начинает приоткрываться ваша хлеборезка. Вы нервничаете, слабеете, вас одолевают сомнения в себе и потребность паделица, чтобы подкормить свою корону.

Открытая пасть – это смещение локуса контроля, это стремление рулить чужими ресурсами: чужим временем, чужими желаниями и особенно чужим имуществом.

Но говорить всерьез слово “пасть” или “хлеборезка” можно, когда идет речь о самых наглых притязаниях на чужое и о высокой степени слепоты.

Если вы немного выглянули за границы, но сразу же себя одернули, увидев, что это чужое, нельзя сказать, что у вас распахнулась пасть. Пасть – это когда вы уже проглотить собрались. В иллюзиях конечно. В реальности никто вам не даст.

И самый важный момент – насколько это чужое.

Если ваша СЗ для человека большая, его границы открыты для вас, его встречные запросы устремлены к вам – его территория для вас не такая уж чужая или совсем не чужая.

Нельзя говорить “открылась пасть”, когда второй сам с удовольствием угощает.

Это похоже на то, как если бы вы сами отрезали человеку кусок пирога, положили на тарелку, а потом сказали бы: о, ишь жрет, пасть открыл.

Вот на что похожи комментарии к письмам, где вы пишете “пасть открыл”, а речь идет о том, что автора активно угощают. Это некрасиво так писать и очень глупо. “Пасть открыл” – это когда от него огородились, а он широко распахнул хлеборезку и планирует захватить.

Чужое должно быть.

Нисколько не общее. Совсем чужое.

Тогда корректно писать про пасть.

Смотрите для сравнения.

Вы ждете, что новый знакомый вам напишет.

Ваш локус от ожиданий съезжает за границы. Но насколько?

Если новый знакомый относится к вам с симпатией, ваш локус может быть в границах.

Если этот новый знакомый в гробу вас видел, значит под короной вы ждете того, что совсем не ваше, что далеко от ваших возможностей и ваших границ.

Вот грань – чужое это или нечужое – ваша реальная СЗ. Если вы ждете, что вам напишет ваш муж, это не чужое, а если вы еще и договорились с ним об этом, тем более.

И вторая грань – что за ожидания, насколько ваши притязания сильны.

Если вы ждете чужого и негодуете, ваш локус дальше, а если ждете, но и не ждете тоже, понимая, что по всякому может быть и вам не должны, ваш локус где-то рядом с границами.

Вот два параметра. Насколько далеко вылез ваш локус, зависит от того, насколько то, чего вы ждете, чужое, и насколько нагло вы ждете и уверены в своем праве на это чужое.

Открытая хлеборезка – это когда вы претендуете на совершенно чужое и претендуете эмоционально, активно, без зазрения совести. Когда вы возмущены или страшно огорчены тем, что вам чего-то не дают, это значит, что вы рассчитывали, вы опирались на это как на свое, вы присвоили это, вы почти проглотили. Вот ПАСТЬ.

То же самое касается липкости.

Липкости не бывает в открытые границы!

Еще два года назад я так же писала: не употребляйте слова “липкий”, если речь идет о взаимности.

Пусть даже не о симметричной взаимности речь, но взаимность есть, значит никакой липкости нет.

Липнуть можно только к закрытой двери, к холодной стене.

О липкости можно говорить, когда обратная связь отсутствует, если не считать обратной связью арию мертвого жука, вежливость или жалость. Это отрицательная обратная связь.

А если обратная связь положительная, то липкости быть не может.

Перестаньте писать про свою липкость из кокетства, когда в реальности вы не считаете себя липким.

И про чужую липкость не пишите, если герой сам делает к автору какие-то шаги.

Не замыливайте магические понятия, в них не остается магии, а изначально она есть и должна служить вашей пользе.

Хлеборезка, липкость и слив – это когда с другой стороны – закрытые границы или приоткрытые щипцами, а с этой стороны – атака, напор, щипцы и активное стремление навязать свою волю. Не предложить, а именно навязать.

Не путайте закрытые границы и “закрытые”. Если женщина явно симпатизирует и даже делает шаги навстречу, а потом “нет-нет”, ни о какой липкости мужчины не может быть речи, ни о какой его хлеборезке. Вполне возможно это вообще – ее хлеборезка, которую она открыла в ожидании его вложений.

Это может быть ее хлеборезка, которую закрыли рушничком. Она не то что распахнута, она приоткрыта и накрыта стыдливой тряпочкой. Такое тоже бывает.

И вы должны отличать приоткрытую хлеборезку от распахнутой.

При распахнутой хлеборезке чужой человек присваивается. Чужой. Присваивается.

А если это свой, а не чужой, и не присваивается, а к нему, как говорится, подбивают клинья, это не хлеборезка, это может быть поплывший локус, а может быть и нормальный, если клинья подбиваются вокруг его границ, а не мимо.

Давайте отличать слегка и очень, чуть-чуть за границы и далеко, распахнутую пасть и чуть приоткрытый рот.

Чтобы стать рыбаком, нельзя даже слегка вылезать за границы КП, но уже с уровня рыбы-почти-нерыбы нет никакой липкости, никаких хлеборезок, никаких сливов, но есть небольшие косяки и небольшие щипцы, которые надо отслеживать, чтобы сделать свои границы лучше. Это уровень работы, но особой работы, это не чистка выгребной ямы как работа с рапанами.

Хлеборезки, открытые пасти, липкость и сливы со свистом – это уровень рапанов.

Запомните это.

Иначе мы никуда не сможем двинуться.

Почему мне приходить вновь и вновь писать на эту тему и к каждому почти письму нерапана ходить и останавливать комментаторов от таких формулировок мимо границ, как “пасть”, “слив”, “липкость”, “плинтус”, “коврик”? Вот вся эта туалетная тематика со сливами и липким мусором – это нижний уровень. И соответственный сленг ассенизаторов. А на уровне нерыб мы должны брать в руки серебрянные приборы и класть на колени шелковые салфетки. Это совсем другой уровень разборов.

Почему это плохо доходит, как думаете, друзья? Давайте обсудим, чтобы это отрефлексировать и убрать ругань из комментариев.