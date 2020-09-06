 

Харрис призвала не верить словам Трампа о вакцине от COVID-19

06.09.2020, 0:48, Новости дня

Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис призвала не доверять заявлениям главы американского государства Дональда Трампа о вакцине от коронавируса.

По словам Харрис, «если по прошлому можно судить о будущем», то следует ждать того, что специалистов в сфере общественного здравоохранения «заставят замолчать» и «оттеснят в сторону» в данном вопросе. 

Как сообщила Харрис, Трамп «ждет выборов» и «хватается за любую возможность, чтобы создать впечатление, будто он играет в этой сфере ведущую роль, хотя это не так», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Комментируя возможное объявление о создании в США безопасной вакцины, Харрис сказала: «Я бы не поверила Дональду Трампу». По ее словам, необходим «заслуживающий доверия источник информации».

Напомним, Трамп не исключил появления американской вакцины от коронавируса в октябре.



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