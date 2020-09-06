 

В Беларуси горела фабрика. Жертв нет

06.09.2020, 0:35, Новости дня

В Жлобине 5 сентября горела фабрика художественной инкрустации, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании на улице Матросова, 39, сообщил портал. Спасатели уже потушили огонь. Пострадавших нет.

“Радыё Свабода” уточнило, что на видео от очевидца видно, как что-то взорвалось в одном из магазинов в здании.

Пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий написал в Facebook о том, что о пожаре сообщили в 10.53, а потушили в 11.25. он также подтвердил, что жертв нет.

05.09.2020 в 10-53 поступило сообщение о пожаре в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в…

Posted by Vitaly Novitsky on Laupäev, 5. September 2020

“Первый этаж дома сдается, второй и третий не эксплуатируются”, – написал Новицкий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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