В Беларуси горела фабрика. Жертв нет

06.09.2020, 0:35, Новости дня

В Жлобине 5 сентября горела фабрика художественной инкрустации, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании на улице Матросова, 39, сообщил портал. Спасатели уже потушили огонь. Пострадавших нет.

“Радыё Свабода” уточнило, что на видео от очевидца видно, как что-то взорвалось в одном из магазинов в здании.

Пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий написал в Facebook о том, что о пожаре сообщили в 10.53, а потушили в 11.25. он также подтвердил, что жертв нет.

05.09.2020 в 10-53 поступило сообщение о пожаре в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в… Posted by Vitaly Novitsky on Laupäev, 5. September 2020

“Первый этаж дома сдается, второй и третий не эксплуатируются”, – написал Новицкий.