Мнение: Лицо демократии в Портленде

06.09.2020, 0:00, Разное

В Портленде снова весело. Сатрапы нелегитимного президента продолжают насилие над мирными протестующими.

Заглавная фотография уже успела стать настоящим хитом, который оказался приурочен к 100-му дню непрекращающихся протестов.

Министр иностранных дел Германии Маас заявил, что если Трамп не отреагирует на требования Евросоюза и не освободит политических заключенных, то Евросоюз введет санкции против США.

Лидер координационного совета американской оппозиции Джо Байден заявляет, что выборы Трампа были и будут сфальсифицированы и он не является законным президентом, которого может признать цивилизованное мировое сообщество.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выступить посредником в переговорах между теряющей легитимность властью в Вашингтоне и лидерами мирного протеста для организации мирного перехода США к демократии.

Мексиканский Телеграм-Канал "Начос" призвал работников заводов "Локхид-Мартин", "Райтеон" и "Боинг" к бессрочной забастовке против режима, обещая выплатить стачечным комитетам по 100 000 песо.

Правительство России выделит 1 500 000 рублей для укрепления правозащитного движения в США и поддержки неправительственных организаций выступающих за демократизацию общественной жизни.

Америка будет свободной и демократической страной!