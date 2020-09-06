Кричащий и движущийся камень в белорусском лесу

06.09.2020, 7:08, Разное

В Витебской области на севере Беларуси есть лес, в котором, как и в любом другом лесу, лежат камни. Однако один из этих камней не похож на другие. Местным жителям об удивительных свойствах данного куска горной породы известно как минимум с начала прошлого века. Его называют здесь по-разному: камнем-говоруном, камнем-крикуном, камнем-ревуном, камнем-свистуном и все в таком духе.

Доподлинно известно, что за последние несколько десятилетий камень самопроизвольно сдвинулся более чем на сотню метров. Как известно, подобные ходячие камни встречаются и в других частях света. Например, в американском национальном парке Долина Смерти имеется множество валунов, которые беспрерывно ползут по глинистому дну высохшего озера, периодически меняя направление и оставляя за собой зигзагообразные следы. Ученые до сих пор не в состоянии объяснить природу этого феномена.

Удивительные свойства камня в лесу

Но белорусский ползущий камень, как можно было догадаться по его указанным выше прозвищам, наиболее знаменит другой своей особенностью. Он способен разговаривать. Еще во времена СССР сюда сбегалась ребятня, чтобы послушать утробные звуки, доносящиеся изнутри валуна. Иногда камень ревел, иногда гудел, иногда словно что-то нечленораздельно лепетал. Раньше поблизости находилась деревня Дашки, откуда к глыбе и приходили поиграть дети, однако сейчас село заброшено, поэтому камень-ревун растерял всех своих прежних почитателей. Тем не менее, исследователи паранормальных явлений время от времени наведываются к аномалии, чтобы проверить ее передвижение и своими ушами услышать производимые ею таинственные звуки.

Еще интереснее то, что камень-говорун имеет привычку отзываться на свист. Если встать поодаль от него и хорошенько свистнуть, то со стороны замшелой глыбы в ответ послышится характерный высокий звук: тихий и протяжный, совсем непохожий на ваш свист. Можно сколько угодно кричать, выть и хлопать в ладоши, пытаясь обнаружить здесь эхо, но его в этом месте нет, и никогда не было. Отзывается аномальный камень только на свист, игнорируя другие звуки.

Кричащий камень сложно найти

Добраться до говорящего валуна сегодня очень непросто. Нормальная дорога к этим заброшенным местам давно отсутствует, поэтому специалисты оставляют свои авто в ближайшей жилой дереве Васевичи и проделывают несколько километров на своих двоих, сквозь заросли и топи. Когда цивилизация отступила отсюда, в лесу завелись бобры, запрудившие значительную территорию суши. Загадочный камень стоит сейчас именно в такой запруде, и приближаться к нему не только сложно, но и по-настоящему опасно. Складывается впечатление, что живая глыба специально выбрала такое место для своего обитания. С каждым годом она мало-помалу погружается в трясину и когда-нибудь вообще исчезнет с человеческих глаз.

Длина валуна составляет 1,4 метра, ширина – 1,1 метра, высота – 0,9 метра. Примечательно, что звукозаписывающая аппаратура не в состоянии зафиксировать звуковые волны, исходящие из камня. Ни его утробный рев, ни отдаленный свист. Специалисты многократно подносили к глыбе высокочувствительные микрофоны, но безрезультатно. Можно подумать, что аномалия воздействует только на человеческий мозг.

Причины аномального поведения камня

Какую же загадку хранит эта поразительная глыба, скрытая в болотистом лесу?

Одни считают, что это инопланетный камень, когда-то упавший в данную местность из космоса. Другие предполагают, что необычный валун обладает уникальной энергетикой, заставляющей его вибрировать. Третьи вообще склонны полагать, что в глыбе живут привидение или лесной дух. Одним словом, гипотез много, но сказать что-либо с абсолютной точностью невозможно.

Скептики, конечно же, выдвигают свои теории. Например, свист камня они объясняют тем, что поблизости может жить некая птица, отзывающаяся на свист человека. Якобы она слышит издали свист и тоже подает в ответ голос, однако вблизи боится выдавать себя. Орнитологи сообщают, что это в принципе возможно, но не с таким поразительным постоянством. Не может же одна и та же птица находиться здесь всегда, еще и будучи невидимой для людей.

Есть также сомневающиеся, которые утверждают, что камень может издавать звуки, дыша из-за перепадов дневной и ночной температур. Мол, в скальной породе имеются многочисленные трещины, покрытые мельчайшими листочками слюды, и когда теплый воздух выходит из камня наружу, он обдувает слюду, заставляя камень звучать. Но почему же эти звуки не фиксируются тогда профессиональной дорогостоящей аппаратурой? И почему эти звуки раздаются, как эхо на человеческие призывы?

Может, кому-нибудь из ученых придет в голову увезти камень-ревун и изучить его в лабораторных условиях? Или все же стоит дать валуну сгинуть в трясине, как, вероятно, и было задумано природой? Не вечно же ему развлекать человека своими удивительными свойствами…