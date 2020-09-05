«Он мал, как мы, он мерзок, как мы…»

05.09.2020, 23:55, Разное

Низвержение кумиров — сладкая телевизионная забава.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Поэтическую строку «Быть знаменитым некрасиво» и так-то давно затаскали до степени полной избитости. А телевизионщики, склонные к максимальному упрощению всего и вся, — тем более. Изо дня в день они доказывают жадной до подробностей публике, что практически у каждой знаменитости есть шкафы, набитые скелетами, и дело техники — заставить открыть эти шкафы и выволочь оттуда эти скелеты на всеобщее обозрение. Полчища редакторов ток-шоу трудятся не покладая рук, выискивая в разных источниках сведения о пагубных привычках и тайных страстях знаменитых людей. В эфир приглашаются забытые родственники, бывшие жены и мужья, любовники и любовницы, собутыльники, бабки, дедки, внучки и жучки, готовые за умеренную плату щедро поделиться своими сомнительными откровениями о тех или иных неприглядных обстоятельствах жизни популярных людей.

Телевидение мало интересует творческая составляющая жизни знаменитостей. Главное — «клубничка», жареные факты. Все на потребу. Ничего личного. (Справедливости ради замечу, что многие знаменитости и сами готовы обнажаться перед камерами — лишь бы постоянно быть на виду и на слуху. Лишь бы не забыли. Лишь бы помнили.)

Смерть знаменитых людей и вовсе освобождает телевизионщиков от каких-либо моральных обязательств.

Минувшая неделя оказалось скорбной. Ушли из жизни замечательные артисты: Ирина Печерникова, Владимир Андреев, Борис Клюев. При жизни они нечасто появлялись в эфире скандальных ток-шоу, и никакие слухи-сплетни к ним не липли.

В теленовостях весть об их уходе заверстали одним коротким блоком — в конце выпусков, перед прогнозом погоды. Чтобы, простите за цинизм, три раза не вставать.

Так же — скопом — их поминали и в ток-шоу «Прямой эфир» у Андрея Малахова.

Анонс гласил: «Тайна смерти Ирины Печерниковой… Не стало Бориса Клюева, звезды сериала «Воронины»… Роковой 2020 год принес горе и в семью Натальи Селезневой».

«Тайна смерти» одной из самых закрытых актрис, последние годы проживавшей в глухой деревне под Ярославлем и редко появлявшейся на публике, конечно, затмила смерть других артистов. «Вы можете поверить в такую трагическую случайность, что она дожила до понедельника, но не дожила до дня рождения?» — вибрировал Андрей Малахов, многократно повторивший потом лежавшую на поверхности пошлость про «дожила до понедельника».

Редактор «Прямого эфира», якобы говоривший с актрисой по телефону накануне рокового понедельника, сказал сенсационную новость:

«Она мне сказала, что у нее сломаны два ребра. Как нормальный человек может взять и сломать себе два ребра?»

Действительно, как человек, не доживший несколько часов до своего 75-летия, может взять и сломать себе два ребра? Не спешите с догадками. Все не так просто.

«Она открыла еще одну тайну. Про Михаила Ефремова, который накануне трагедии (ДТП со смертельным исходом. — И. П.) был у нее в гостях. Я не понимал, как это возможно: для меня Ирина Викторовна и Михаил Ефремов — это немножко несовместимые вещи… Я вот думаю просто, что Ирину Викторовну окружали не всегда хорошие люди. Мы слышали про пагубные привычки, был в жизни алкоголь, и, действительно, может быть все что угодно. И вот эти два сломанных ребра… Я правда не понимаю, что там могло произойти».

Подверстать Михаила Ефремова к «тайне смерти» Печерниковой — это сильный ход. И беспроигрышный, если помнить, что именно в малаховском ток-шоу (да и в других ток-шоу на канале «Россия 1») Ефремова сразу после страшной аварии с его участием «закапывали» с особым остервенением. Еще не началось следствие, а телевизионщикам и их вездесущим экспертам уже все было понятно: преступник, алкаш, наркоман. Распни его.

Однако, по Малахову, «она может быть соучастницей трагедии с Михаилом Ефремовым». Каким образом? Она его подпоила и усадила пьяного за руль? Или вместе с ним злоупотребила спиртным, после чего он сломал ей два ребра? Малахов не дал ответа, просто поделился подозрением: что-то тут нечисто, «она не собиралась умирать, а собиралась отмечать юбилей».

Актер Юрий Чернов, сыгравший в фильме «Доживем до понедельника» недотепу Сыромятникова, со слезами на глазах умолял говорить о чистом и светлом человеке, каким была Ирина Печерникова, только хорошее. Но «только хорошее» никак не вписывалось в концепцию программы, поэтому другие гости тоже добавили пикантных подробностей жизни актрисы, а Малахов еще и напомнил, что «она пережила онкологию».

Впрочем, потом лицемерно предложил запомнить ее такой, какой она была в фильме «Доживем до понедельника». И перешел к другому «онкологическому больному» — артисту Борису Клюеву, который в свою очередь останется в памяти «молодежи» звездой сериала «Воронины». Про Владимира Андреева ничего такого найти не удалось, поэтому ему «повезло» больше других усопших: он удостоился простого упоминания о факте ухода в роковом 2020 году.

А телевизионный суд, бессмысленный и беспощадный, над артистом Михаилом Ефремовым между тем продолжается практически без перерывов. Он сам вместе со своим экзотическим адвокатом изрядно постарался, чтобы информационные поводы для ТВ не иссякали, но все-таки не заслужил столь яростного обличения.

Именно Ефремов фактически назначен главным злодеем современности и одновременно беспроигрышным персонажем для отвлечения аудитории от других, куда более значимых и драматических сюжетов последнего времени.

Хабаровск, Минск, Навальный, Covid-19 (который то ли уже издох, то ли, наоборот, опять набирает силу) не идут ни в какое сравнение с делом Ефремова по частоте упоминаний в большинстве российских выпусков новостей и ожесточенных дискуссий в ток-шоу разных телеканалов.

«Сегодня мы многое будем обсуждать, но мы не были бы людьми, если бы не начали с памяти о детях Беслана, их родителях, учителях и военнослужащих, которые там погибли», — такими словами открыл дневное ток-шоу «Время покажет» на Первом канале ведущий Артем Шейнин. Примерно минуту участники программы, даже не встав в знак памяти и скорби, смотрели страшные кадры хроники 16-летней давности, потом ушли на рекламу.

После нее к Беслану уже не возвращались. Подоспела тема поважнее. «Продолжаем обсуждать то, что волнует всех и каждого, — сегодняшнее раскаяние Михаила Ефремова в суде и признание им вины».

«Мы, как всегда, работаем для вас и начинаем с сенсации, которая произошла прямо сейчас: Михаил Ефремов признал вину в пьяном ДТП», — отрапортовал, открывая дневной выпуск ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1», ведущий Евгений Попов. Издержки все той же популярности. Пока ты в силе — ты в фаворе. Оступился, упал или, не дай бог, умер — никакой пощады. Низвержение кумиров — сладкая телевизионная и народная забава. «Он мал, как мы, он мерзок, как мы…»

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»