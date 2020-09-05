 

Тихановская опровергла разлад в белорусской оппозиции

05.09.2020, 23:48, Новости дня

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в белорусской оппозиции нет разлада.

«Не знаю, откуда пошло мнение, что мы разделились, что мы не вместе. Мы вместе, у нас есть цель, она не изменилась с предвыборной программы, мы к ней идем», – приводит РИА «Новости» слова Тихановской, сказанные во время трансляции на официальном YouTube-канале.

Тихановская предположила, что «мнение о разладе пошло после того, как штаб Бабарико решил создать партию». Она призналась, что такое решение «было немного неожиданно», но оно «не противоречит цели».

«Мы будем идти параллельно», – сказала Тихановская.

Она заверила, что не собирается пока создавать собственную партию. По ее словам, «сейчас можно создавать все что угодно, любые политические партии, почему нет», но «есть общественное движение, и в это общественное движение входит большинство белорусов, которые хотят новых и честных выборов», передает ТАСС.

Тихановская добавила, что «остальные партии можно будет организовывать потом, после того как будет объявлен новый президент, после новых выборов».

По мнению Тихановской, «конституционная реформа, конечно, нужна, но нужна уже после проведения новых выборов».

Комментируя инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о поправках в конституцию, Тихановская заметила, что их суть не известна.

Тихановская подчеркнула, что считает себя победителем на выборах президента 9 августа. Она заявила, что для граждан Белоруссии нет сомнения, за кого они голосовали, и для мирового сообщества тоже. 

Тихановская заявила, что помощь ЕС была бы кстати в скорейшем решении этого вопроса: «Думаю, страны ЕС делают много … они поддерживают белорусский народ». По ее словам, «решение кризиса – в руках белорусского народа», но «если найдутся рычаги давления» на действующие власти страны «со стороны ЕС, других стран» оппозиция будет «приветствовать любые инициативы в решении этого вопроса».



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