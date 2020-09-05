 

Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

05.09.2020, 23:35, Новости дня

Состоялась презентация самого дорогого смартфона Samsung. Модель Galaxy Z Fold 2 оценена в 3299 американских долларов. Новинка вышла под названием Thom Browne Edition.

Высокая стоимость объясняется тем, что над данной версией потрудился известный дизайнер Том Браун. Корпус выполнен в серебристом цвете, по которому проведена триколорная красно-бело-синяя полоса.

У гаджета два экрана. Размер диагонали внутреннего составляет 7,6 дюйма, а внешнего – 6,23 дюйма. Устройство работает на процессоре Snapdragon 865+. Соотношение оперативной и основной памяти – 12 на 256 Гб. Также в смартфоне установлена трехмодульная камера, где каждый из модулей обеспечивает разрешение 12 Мп. Всего таких телефонов выпущено 5 тысяч единиц.



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