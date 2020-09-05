VOAэкспресс 5 сентября 2020

05.09.2020, 23:30, Новости дня

Тренинги по борьбе с расизмом

Президент Дональд Трамп поручил Административно-бюджетному управлению принять жесткие меры в отношении учебных курсов по борьбе с расизмом, проводимых в нескольких федеральных агентствах, назвав их «сеющей разногласия и антиамериканской пропагандой».

Директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут направил в пятницу письмо в адрес различных подразделений исполнительной власти касательно траты «миллионов долларов налогоплательщиков» на проведение тренингов в области «белых привилегий» и на другие материалы, авторы которых считают, что Соединенные Штаты являются «расистским по своей природе» государством.

Кибератака

Суд присяжных в штате Невада предъявил официальные обвинения россиянину Егору Крючкову, которого подозревают в организации кибератаки. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Как считает обвинение, 27-летний россиянин пытался внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть одной из компаний в штате Невада. Для этих целей, по версии следствия, он пытался подкупить одного из сотрудников.

Хотя в заявлении Минюста название компании не упоминается, вероятно, речь идет о «Гигафабрике» компании #Tesla. Об этом ранее сообщал глава компании Илон Маск, который назвал произошедшее «серьезной атакой». Маск также поблагодарил сотрудника, отказавшегося от денежного вознаграждения в обмен на помощь в атаке на Tesla. По данным СМИ, речь шла о сумме в один миллион долларов

Тест

Курт Воннегут, речь, посвященная памяти пожарных, погибших 11 сентября: «Я не могу придумать более точного символа человеческого гуманизма, чем человек в пожарной машине».

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Портсмутский договор

115 лет назад, 5 сентября 1905 года, было заключено одно из важнейших международных соглашений того времени – Портсмутский мирный договор между Россией и Японией. Договор положил конец кровопролитной Русско-японской войне, которая унесла более ста тысяч жизней.

Однако официально война завершилась вдали от Азии – в городке Портсмут, штат Нью-Гэмпшир.

➡️ Почему американский Портсмут стал местом переговоров для таких далеких держав?

➡️ Как жители города помогли заключению долгожданного мира?

➡️ Как связан Портсмутский мир с одной из главных туристических достопримечательностей Вашингтона?

Рассказывают жители Портсмута – основатель Форума Портсмутского договора Чарльз Долеак и сотрудница музея Strawbery Banke Стефани Сикорд.

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