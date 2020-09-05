Полиция Портленда арестовала 27 человек

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05.09.2020, 23:30, Новости дня

Полиция Портленда произвела несколько арестов в ночь с пятницы на субботу. Демонстрации против расизма и жестокости полиции, переходящие в акции насилия, продолжаются в крупнейшем городе Орегона уже 100 дней.

Полиция арестовала 27 человек, в основном по обвинению в нападении на полицейских или в хулиганстве после невыполнения приказа очистить место, где собирались протестующие.

«Полицейские начали проводить целенаправленные аресты, а в некоторых случаях отодвигали толпу и держали их подальше от улицы», – говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу.

Полиция сообщила, что одна из арестованных участниц протеста получила ранение в виде «кровоточащей ссадины» на голове.

Демонстрации против расизма и жестокости полиции охватили Соединенные Штаты после смерти в мае Джорджа Флойда, 46-летнего чернокожего мужчины, который скончался после попытки его ареста полицейскими.

В Рочестере, штат Нью-Йорк, в пятницу вечером около 1000 демонстрантов прошли маршем в центре города в знак протеста против смерти в марте чернокожего Дэниела Пруда, которого пытались арестовать полицейские. Согласно сообщениям местных СМИ, полиция использовала перечный газ для разгона протестующих.

В штате Вашингтон в этот четверг полиция застрелила активиста «антифа», подозреваемого в убийстве сторонника Трампа в прошлые выходные в Портленде.

В июле администрация президента Дональда Трампа направила федеральные силы в Портленд для подавления протестов. В среду Трамп подписал меморандум, в котором пригрозил урезать федеральное финансирование «анархистским» городам, включая Портленд.

Кандидат от демократов на президентских выборах 3 ноября Джо Байден обвинил Трампа в том, что своей риторикой он способствует разжиганию вражды и насилия.



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