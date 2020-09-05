 

Мнение: Хлеборезка-шкатулка-паровоз

05.09.2020, 23:17, Разное

Если вы пока не догадались, шкатулка-хлеборезка-паровоз – это одно и то же устройство для поглощения.

Физически и интеллектуально человек эволюционировал вот из такого вот примитивного существа:

А на личностном уровне пока примерно такой. (Это фото человеческой блохи под микроскопом).

Три в одном.

Хлеборезка пытается заглотить жертву живьем, но глотает вместо этого всякий мусор, мелко рубит на корм короне и отправляет в шкатулку. А чтобы перемещаться быстрей, когда динамики остро не хватает, это еще и паровоз с множеством колесиков-лапок. Отовсюду торчат щипцы-щупальца, хватай и беги.

Вот такая конструкция для слияния и поглощения чужих ресурсов.

Типичная мужская хлеборезка устроена даже проще, чем женская.

– А секс будет?

Этот вопрос паровоз может задать незнакомой женщине в первую минуту диалога.

Или:

– А на каком свидании планируется секс?

Такой вопрос даже доярку может в ступор вогнать, она все свои ведра уронит. Хорошо если она решит, что это такая тупая шутка, но хлеборезки-паровозы не шутят, им не до шуток.

Хлеборезка мужчины уверена, что если не встать паровозом, хитрая женщина заманит во френдзону или даже в сервисзону. Нужно сразу дать понять, что она не на того напала, что он не лох и тратить время и деньги без гарантий не будет. Сам он обещанием секса может воспользоваться, а может и нет. Но она ему должна эту гарантию предоставить сразу.

Все паровозы устроены одинаково, и мужские, и женские. Они все опасаются, что без их лидерства их используют, заманят и выпотрошат. Идею того, что у каждого свои интересы, они понимают только в одном направлении – свои интересы надо жестко лабировать, иначе о них никто и не вспомнит. Хочешь получить пользу, сообщай на берегу, чего хочешь. Вот откуда берется штурманство.

Ну вот и сидят паровозы на тиндерах, мужские и женские.

– Секс будет?
– Нет. Я ищу серьезные отношения.

Этот паровозит секс, эта паровозит серьезные отношения.

Даже если прямо не вываливают, с первой минуты тащут в свою сторону.

Оба в курсе, что вторая сторона не хочет слишком быстрой динамики в эту сторону, женщина не хочет сразу соглашаться на секс, мужчина не хочет сразу обещать отношения (потому что то и другое связано с отстегиванием корма), но каждой стороне – плевать на другую, она хочет навязать и продавить свое.

Оба отказываются и оба убеждаются, что были правы, сразу на берегу выяснили, что второй не подходит.

И идут искать подходящего.

Приводите примеры, если есть.

Источник: Эволюция



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