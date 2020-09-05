Белозерцев поздравил жителей Пензы с Днем города

05.09.2020, 23:08, Новости дня

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей Пензы с Днем города и пожелал «крепкого здоровья, благополучия, счастья». По случаю праздника в городе открылась после реставрации одна из достопримечательностей Пензы – Крепостной вал.

В субботу губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей Пензы с Днем города. Текст был опубликован на официальном сайте правительства области. Губернатор отметил, что традиционно этот праздник отмечали 12 июня, в День России. Но из-за пандемии коронавируса мероприятия пришлось перенести.

«Но, надеюсь, что все запланированное нами сегодня исполнится, и пензенцы, и гости нашего замечательного города с удовольствием проведут этот день на его обновленных улицах, площадях и в скверах», – сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в пятницу вновь открывался для прогулок после реставрации Крепостной вал, который должен связать между собой памятник «Первопоселенцу» и Спасский собор. В субботу вечером состоится презентация обновленной Фонтанной площади.

Белозерцев также пожелал горожанам здоровья, благополучия и удачи во всех трудах на благо родины.

Одним из главных событий субботы станет церемония вручения знака «Почетный житель города Пензы», после чего состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра города-партнера Ульяновска. В исполнении музыкантов прозвучат классические композиции.