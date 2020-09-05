Шойгу обвинил НАТО в стремлении вернуть времена холодной войны

05.09.2020, 23:08, Новости дня

НАТО стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны, сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Североатлантический альянс развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе, передает ТАСС.

Шойгу связывает действия НАТО с тем, что РФ «проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов», растет ее международный авторитет, это стимулировало развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС. Запад видит в этом «вызов лидерству» и «попытку разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок».

Министр отметил, что РФ предложила НАТО ряд мер, в том числе снижение числа военных учений во время распространения коронавируса, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений, но в блоке восприняли предложение Москвы негативно.

Как сообщил министр, в последнее время страны НАТО «активизировали разведывательную деятельность», число полетов разведывательной авиации НАТО у границ РФ выросло более чем на 30% в сравнении с 2019 годом – «в августе прошлого года – 87 полетов, сейчас – около 120», передает РИА «Новости».

При этом «обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу». Пока проходили форум «Армия» и Армейские международные игры, НАТО организовало крупнейшую за последние несколько лет тренировку объединенных ВВС – «привлекалось более 50 боевых самолетов, включая американские стратегические бомбардировщики Б-52», причем «значительная часть полетов осуществлялась в непосредственной близости от российского воздушного пространства».

Также НАТО провело учения в дни празднования Победы в Великой Отечественной войны. В мае «в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО». Шойгу считает, что «действия США и их союзников носили провокационный характер».

Североатлантический альянс стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию, сообщил Шойгу, указав, что «модернизируются аэродромы, военно-морские базы и порты, автомобильные и железные дороги» восточноевропейских стран НАТО и союзников альянса.

В частности, в 2019 году «проведены работы по усовершенствованию недавно введенного в строй комплекса ПРО Aegis Ashore в Румынии», данный комплекс «позволяет осуществлять пуски крылатых ракет «Томагавк» с целью поражения объектов на европейской территории России».

Кроме того, Шойгу напомнил, что НАТО хочет перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. По его словам, численность развернутых в Восточной Европе подразделений ОВС НАТО превысила 10 тыс. военнослужащих. Наращивание военного присутствия у российских границ происходит, несмотря на обязательства альянса не размещать у линии соприкосновения «существенные боевые силы», как определено в Основополагающем акте РФ – НАТО 1997 года.

При этом «количество учений ОВС блока вблизи российских границ по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в два раза», а их «сценарии предусматривают отработку вопросов создания крупных группировок на восточном фланге НАТО», сказал глава военного ведомства России.

Россия не заинтересована в гонке вооружений, но вынуждена совершенствовать боевые возможности в ответ на недружественные действия НАТО «для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов», сообщил министр. Подчеркивается, что принимаемые Россией меры «направлены исключительно на укрепление обороны, являются ограниченными по масштабам и соответствуют современным военным опасностям».

Напомним, в связи с перехватами российскими истребителями самолетов стран НАТО вблизи воздушного пространства РФ альянс заявил о «новом уровне провокационного поведения» России. В статье для Washington Examiner высказал публицист Том Роган заявил, что успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд «немыслимых ошибок НАТО».