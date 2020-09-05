Компания Samsung на фоне коронавируса построит крупный фармацевтический завод

05.09.2020, 23:05, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung инвестирует около $2 млрд в строительство фармацевтического завода Super Plant. Этот завод станет крупнейшим производителем лекарств в мире, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В планы Samsung входит расширение фармацевтического бизнеса на фоне огромного спроса на лекарственные препараты из-за пандемии коронавируса, сообщает издание.

Завод Super Plant площадью около 230 тыс. м² планируют достроить к 2022 году. Он станет четвертым в биофармацевтическом подразделении компании Samsung BioLogics Co.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных коронавирусом в мире на 5 сентября превысило 26,7 млн, из них более 17,7 млн вылечились, а 876 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На данный момент в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявлял гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В мае американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года. Ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.