От COVID-19 умер прокурор Хмельницкой области

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05.09.2020, 23:05, Новости дня

5 сентября умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, об этом сообщил в Facebook глава областной государственной администрации Дмитрий Габинет.

По его информации, 31 августа прокурора госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олега Романовича Синишина, прокурора…

Posted by Дмитро Габінет – Голова Хмельницької ОДА on Laupäev, 5. September 2020

Местный сайт “Є” пишет, что 10 контактным лицам после госпитализации Синишина провели ПЦР-тесты.

В больницу прокурор попал в состоянии средней тяжести. У него обнаружили сопутствующие заболевания, которые усложнили течение болезни. Сегодня около 20.00 он скончался.

Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с 2014 года. 21 сентября ему исполнилось бы 44 года. У него остались жена и сын.

По данным на утро 5 сентября, в Украине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 133 787, умерло 2811 человек, 61 649 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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