У берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной супертанкер. Пожар тушат уже два дня

05.09.2020, 23:05, Новости дня

Пожарные уже два дня тушат огонь на нефтяном супертанкере “New Diamond”, который находится примерно в 40 км от восточного побережья Шри-Ланки. Об этом говорится в релизе военно-морского флота (ВМФ) страны.

В настоящее время танкер удерживают солдаты ВМФ и пожарные для защиты береговой линии от возможного разлива нефти. Все члены экипажи покинули горящий такер.

К тушению пожара сегодня присоединились два корабля береговой охраны Индии Ameya и Abheek. Риск возникновения новых пожаров сохраняется из-за сильного ветра.

По словам представителя ВМФ Шри-Ланки, пожарные катера продолжают тушить танкер водой. Пожар находится под контролем, но еще не потушен.

Пожар начался в четверг, 3 сенртября. По информации Euronews, один человек погиб на пожаре, еще один пострадал. Эвакуировали 20 членов экипажа. Возгорание началось в машинном отделении, огонь пока не распространился на резервуары для хранения нефти.

Танкер плыл из Кувейта в Индию. На его борту находятся два миллиона баррелей нефти. Судно дрейфовало примерно в 40 километрах от берега Шри-Ланки. Позже его отбуксовали еще на 30 километров.

Экоорганизация Greenpeace предупредила, что если хотя бы часть нефти попадет в океан, произойдет “одна из самых крупных экологических катастроф за последние десятилетия”.