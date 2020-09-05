След от месячных – Личное мнение

05.09.2020, 22:55, Разное

Я искренне полагала, что меня удивить низостью наших чёрыных дыр невозможно.

У ютберов Comment out и Лолиты Милявской это получилось.



Фото: Соцсети

Пьяные рожи собрались вместе, чтобы бухать и шутить. Что такое штука в их представлении? Вот цитата:

«Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Беларуси?

Ответ: Тихановской, когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?»

Люди вышли на улицу по всей Беларуси, чтобы отстоять своё право быть услышанными. Их ломают. Избивают. Закрывают в тюрьмы. Убивают.

Бело-красный флаг — это символ протеста.

Тихановская? Прокладка? Месячные?

https://t.me/lenamiro/7060

Это — прикол?

Нет, это — не шутка и не прикол. Это унижение женщин, за которое в нормальном обществе бы просто лишили работы. Это унижение людей, целого народа, который стремится к свободе. Это — унижение самой свободы, как высшей ценности.



Рекламодатель этого выпуска — дезодорант Axe, нидерландской компании Unilever, владельца брендов Rexona, Domestos, чая Lipton.

Есть люди без совести. Есть — без стыда. Есть твари, оправдывающие нацизм, фашизм, Холокост, сжигание в печах военнопленных.

А есть ли какое-то различие между «шутниками» Comment out и безбашенными упырями, для которых смерть людей — норма?

Да, для себя я вижу это различие — горе-шутники хуже, потому что твари-нацисты хотя бы говорят прямо, что им нужно.

А эти — эти нет.

С ехидной ухмылочкой они будут стоять рядом и посмеиваться себе в кулачок, как люди страдают.

Что думаете о ютуберах? А о компаниях, которые спонсируют их выходки?