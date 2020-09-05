Мнение: Что если Германия примет предложение Леонида Рошаля?

05.09.2020, 22:45, Разное

Леонид Рошаль, как президент Национальной медицинской палаты России, обратился к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу, чтобы оценить причины состояния Алексея Навального.

Так и сказал Рошаль: «Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального».

Мол, российские спецалисты-токсикологи смогут обсудить с коллегами из ФРГ признаки отравления у Навального. Если оно подтвердится, то необходимо возбудить в России уголовное дело, заявил Рошаль.

Вроде бы дельное предложение, но не поздновато ли? Впрочем, лучше поздно, чем никогда…

Но сдается мне, что предложение сделано именно для того, чтобы немецкая Врачебна палата отказала российским коллегам в совместной работе. Но меня ничуть не удивит, если предложение будет принято. И что тогда? В Германию поедут российские специалисты-токсикологи? А если им представят доказательства, что Навальный действительно был отравлен? И именно чем-то типа «Новичка»?

В России начнется пропагандистская истерика, что в Германию поехали ни те специалисты? Что всех специалистов подкупили, запугали, дезинформировали? Или в Германию полетят такие специалисты, которые заранее знают, что Навального не отравили, он просто прихворал… И никакиеми доказательствами их убежденность не пробить?

Рискованное предложение сделал Леонид Рошаль!

Будем наблюдать за развитием события….

На снимке: Леонид Рошаль (справа), фотография отсюда