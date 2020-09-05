 

Петербуржцам бесплатно дали “билеты в Ливию”: необычная реклама “Шугалей-2”

05.09.2020, 22:43, Разное

Во время мероприятия не просто раздавались листовки. Промоутеры рассказывали жителям Петербурга историю российских социологов, незаконно удерживаемых в ливийском плену. Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии. Кинокартина призвана показать зрителям, что в действительности происходит в североафриканской стране.

Горожане по достоинству оценили акцию. На “билетах в Ливию”, которые назывались “Русские не сдаются” (именно так звучит слоган фильма), создатели указали места “у всех телеэкранов страны” и время вылета в 20:00 – начало показа премьеры.

Напомним, что Максим Бриус стал режиссёром второй части фильма “Шугалей”. А в роли российского социолога выступил Кирилл Полухин.

Создатели кинокартины рассказали, что в сиквеле фильма зрители узнают, что пришлось пережить россиянам, находясь в заключении. Несмотря на все трудности, Максим Шугалей продолжает работать и находит новые доказательства того, что с незаконным правительством Ливии связаны террористы.

Учредители акции отмечают, что к просмотру фильма могут присоединиться и “безбилетные пассажиры”. Ранее известные актёры, музыканты и спортсмены устроили флешмоб, записав видеообращение в поддержку социологов и фильма “Шугалей-2”. Николай Валуев, Анфиса Чехова, Алена Апина и другие звёзды призвали россиян посмотреть вторую часть российского боевика.



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