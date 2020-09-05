Мнение: В Якутии открыли памятник Сталину

05.09.2020, 22:32, Разное

В Яуктии, в поселке Чульман, открыли очередной памятник товарищу Сталину.

Памятник установлен в честь победы СССР во второй мировой войне и посвящен товарищу Сталину как Верховному Главнокомандующему, во главе с которым СССР выиграл Великую Отечественную Войну и разгромил империалистическую Японию.

https://vk.com/wall-64685395_1820 – цинк

https://vk.com/stalinismus?z=photo-107172091_457257205%2Fwall-7067153_109493 – цинк

Как уже не раз отмечалось, появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно.