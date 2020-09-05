 

Мнение: В Якутии открыли памятник Сталину

05.09.2020, 22:32, Разное

В Яуктии, в поселке Чульман, открыли очередной памятник товарищу Сталину.
Памятник установлен в честь победы СССР во второй мировой войне и посвящен товарищу Сталину как Верховному Главнокомандующему, во главе с которым СССР выиграл Великую Отечественную Войну и разгромил империалистическую Японию.

https://vk.com/wall-64685395_1820 – цинк
https://vk.com/stalinismus?z=photo-107172091_457257205%2Fwall-7067153_109493 – цинк

Как уже не раз отмечалось, появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Обнаружены гигантские черви Kuphus polythalamia эпохи динозавров

24.06 / Неславянский интерфейс

12.07 / Мнение: Медицинский рывок

27.06 / В Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак

15.07 / Обнародованы доходы Александра Лукашенко

14.08 / Мнение: Афганистан: Страж Свободы и нецелевое использование средств

31.08 / «Уралвагонзавод» создаст на базе «Арматы» новую боевую машину для поддержки танков

23.07 / Грецкие орехи vs миндаль — что полезнее?

01.07 / Выигрывать, а не возмущаться!

30.07 / В Челябинске загорелся недостроенный отель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска