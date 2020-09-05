Мнение: Письмо: “Привыкла к большему напору”

05.09.2020, 21:55, Разное

Ну вот здесь, например, давайте посмотрим, как выглядит открытая хлеборезка и на что она влияет.

maya_in_may88

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации, в которую я сама себя завела.

Предыдущее письмо https://evo-lutio.livejournal.com/1170617.html

Та история закончилась почти сразу после разбора, А. сорвался и запил, писал какой он слабый и как любит, и много какой-то дичи, я от шока его заблокировала и уехала в отпуск с детьми к бм и его родителям. Потом мне писали мать и сестра А., просили помочь выкарабкаться А., быть с ним, что он чуть ли не при смерти и чувствует большую вину. Я испугалась, разблокировала, общались, но дальше как отрезало. Он забрал какие-то свои вещи, мы виделись пару раз, а потом его перевели по службе в другой город.

С М. познакомились на работе, к нам присоединился их холдинг, и они в начале года заехали к нам на этаж. Долгое время ходили просто мимо, я его видела часто в компании коллег-девушек на кухне, и пожалуй, единственное, что думала про него, это «сколько можно на кухне сидеть». Летом я стала ездить на работу на велике, и вечером как-то столкнулись в лифте, я уже была переодетая стартануть домой.

М: М, по-спортивному так.

Я: угу

М: тренировка?

Я: ну да

М: здесь где-то рядом?

Я: да я на велосипеде…

Потом как-то он подсел за стол ко мне на обеде и стал рассказывать, что мне надо поучаствовать в корп.соревнованиях, которые близились (он спортсмен). А я и так уже записалась, просто на другие виды. На соревнованиях оказывается снимал меня, потом попросил номер и перекинул. И свои еще, в шортах и в майке с мышцами везде.

Потом подруга меня попросила достать билеты на мероприятие, организаторами которого был их холдинг. Я спросила, не знает ли он, есть ли билеты. Он почти моментально их достал, три штуки, предложил поехать (через выходные). Я сказала, что скорей всего не смогу, но подруге отдала только один билет. Стал каждый день звать гулять в обед. Он мне так понравился своей скромностью и галантностью, что прям сразу я и влюбилась. Комплименты правда чисто онежьи были и даже смешно, ни с того ни с сего: «ты женственная”… или (перед сном) «у тебя интересная походка, с изюминкой…».

(Вот здесь уже открывается хлеборезка. Оценивает она его снисходительно, сверху, критикует, так, как можно было бы оценить того, кто уже с ног сбился, ухаживая. Вот это и есть – чужое. Присвоила себе больше прав, чем было в границах. Скромности ей очень не хватает)

Зато предложения погулять были красивыми и уважительными к моему времени и желанию.

Был еще момент, который ему как-то особо запомнился и он много раз потом говорил, как был удивлен. Он писал звал на кухню пить чай, а мне было совсем некогда, я выбежала с баночкой своего кизилового варенья и отдала ему на кухне при его коллегах, сказала, что сама не могу остаться. Видимо все чаепитие они обсуждали этот «маневр», как он это назвал. А потом писал, что впечатлен, что я редкость и что он не ожидал. Мне не особо по себе все это было слушать.

(Парня она уже присвоила, хотя парень просто общительный и вечно сидел на кухне. А шкатулочка пуста. Поэтому обычная благодарность за спонтанно подаренную банку варенья наполняет шкатулочку доверху. Ей даже неловко до сих пор)

М.34 года и я ничего о нем не знала, с кем-то он, один ли, может ребенок есть… Но ничего не спрашивала, и про своих не говорила, но спать перестала почти, думая, как бы сказать, потому что он теплел и стал уже по-другому себя вести, и я не хотела, чтобы он от кого-то услышал и был неприятно удивлен.

(О чем они болтали, когда гуляли в обед? Ни о чем. Да и не гуляли почти, может пару раз прошлись. Но она уже спать перестала, думая, как признаться. Вот так хлеборезка нарушает сон. Будь у них динамика нормальная, он бы давно спросил сам и был бы рад, что она в разводе. Но динамики нет, и она переживает, как он отнесется к наличию двух ее детей, этот чужой мужчина)

Написал, что нравится со мной проводить время, я ответила, что тоже привыкла к прогулкам обеденным в его компании, пишет «хорошая привычка, может усугубим вечером?». Пошли гулять вечером, но прошло не особо, потому что я от бессонницы не то что интересное что-то рассказать особо не могла, но и слушала уже как в тумане.

(Паровоз почти взрывается уже, поскольку парень уже присвоен, а реальной динамики нет)

Как-то напряженно было, а когда разъехались, он стал писать в дороге:

М. Интересные эмоции, не знаю как у тебя. Не могу разобраться

Я: зачем разбираться?

М: ну так, чтобы сделать выводы

Я: и спланировать планы? …Я тоже не могу (разобраться). Мне все понравилось.

(И вот здесь, хлеборезка, которая за это время уже выросла, начинает портить не только ее поле и откачивать энергию, но и вмешивается в их отношения. Посмотрите, как грубо ее Штурман обрывает его, заходит Училкой. А все потому, что он говорит не то, что надо)

Присылает фото из машины свое, я пишу:

Я: ну ты знаешь, что я скажу

М: с этого момента поподробнее…

Я: я про фото, что тебе идет.

М: а, про фото…

Поняла, что он хочет, чтобы я что-то большее написала и пишу дальше одно, (но имея в виду совсем другое) даже с каким-то злорадством, понимая, что скоро конец всему:

Я: Я скажу, да.. надеюсь… Мне надо подготовиться

М: Ого. Как это происходит?

(Парень смеется, потому что ничего ведь нет у них, а она так нервничает, что даже спотыкается на прогулке и злится)

Тут прям кожей чувствую, что СЗ поехала вниз.

(Откуда вниз? С какой такой высоты, придуманной хлеборезкой?)

Я: понятия не имею.

Это был четверг, в пятницу утром он пишет насчет субботы, что если будет дождь, то смысл ехать на мероприятие нет. Я пишу, что да. И понимаю, что ехать со мной он не хочет конечно не из-за дождя, а после вчерашнего вечера.

В обед сходили погулять, но в лицо я ему не смогла сказать, к чему готовилась, а после сразу написала, что есть две вещи, о которых хочу сказать, пока меня не опередили. Сказала, что у меня дети, два мальчика. Он сказал, что интересно, это же здорово… Я видела, что он в ах..е. Но мне сразу стало спокойнее, я сделала все, что должна была.

(Он офигел не потому что теперь придется усыновить двух этих пацанов, а потому что вообще ничего серьезного не имел в виду, а она ему про детей. Еще бы рассказала про жилищные условия и родинку на правом бедре. Видите, как хлеборезка запускает паровоз?)

Пишет через время:

М: мне нравится общаться если что

Я: мне тоже. Ну и все-таки работаем вместе..Я думаю, что в состоянии избежать неловких моментов и нормально общаться

М: ну да. Пусть коллеги завидуют. У тебя уже были служебные романы?

Я: Что? Не было.

М: Ого, понятно)))

Я: Это так удивительно?

М: еще бы

Я: А должны были? Быть?

М: ну, а где еще

Я: понятно…

М: ну я нормально отношусь, считаю сердцу не прикажешь. Если интересно и притягивает, то можно столько всего интересного попробовать. Не боишься, что может затянуть?

Я: Я не боюсь? Это я должна бояться? Ладно, понятно…

(Она на каждую фразу его впадает то в негодование, то в истерику. Потому что она совсем других слов ждет и других вопросов. А этот подлец притворяется, будто сам по себе и будто это она его соблазняет. А ведь в фантазиях ее хлеборезки он ее преданный ухажер и давний соискатель руки)

Здесь меня тоже подснесло и я расстроилась, что он мне предлагает интересный служебный роман, чтоб коллеги завидовали. А я больше всего не хочу афишировать и в страшном сне это все вижу, если узнают на работе.

Звал гулять тем вечером, сказала что нет сил, я сразу домой. «Придать?» – «Лучше не надо…»

В выходные не общались, в понедельник стал много писать. Сказал, что «немного скучал по общению», спросил «а ты?». А я дура написала «немного? По общению? Мне нечего тебе сказать, М».

(Хлеборезка в ярости. Что за шутки? Все равно как если бы жених перед свадьбой пошутил, что слегка соскучился, не видя невесту три дня)

Тут же меня накрыло, сама позвала гулять в обед, извинилась, сказала, что уже совсем ничего не соображаю. У него настроение поднялось. Говорил про приближающийся отпуск, а я про свой, который уже завтра начинается, ничего не могла сказать, не хотела портить день.

(Ну и качает ее корону. Иногда она вдруг догадывается, что он ей не жених, и понимает, что ее обиды и гнев – глупость. А потом опять в гнев, что он ведет себя как чужой, хотя ведь свой в доску)

Поэтому когда на след.день я не пришла, он кажется загрустил, да и я тоже. Он стал как-то хотеть увидеться, но нормального ничего нельзя было придумать, я с детьми занимаюсь школой, а он работает. А потом у него отпуск и 4 недели мы не увидимся. Предложила сама заехать на чай на его неловкие попытки позвать в кино или еще куда… И так все это коряво обернулось, что я в каком-то тупике теперь. Сама предложила, сама же и пожалела и в итоге обломала. Потому что у него похоже еле теплится, и мое приглашение – это щипцы и паровоз, которых я так боялась.

Сегодня вышел такой дурацкий диалог, где каждое слово – косяк, и после которого – молчание, и думаю надолго. Тогда как мне просто надо было его успокоить наверное и выразить желание встречи.

М: Какие планы на выходные?

Я: Планы.. это прям не мое слово.. я их не строю даже, чтоб не разбивались. Расскажи лучше про свои) тренировка будет?

М: В вскр.соревнование, в сб. не решил еще. Будешь смущаться при встрече?

Я: А она будет?

М: Ну ты же пригласила на чай Было бы интересно

Я: Я думала может ты забыл

М: У тебя есть план?

Я: Какой может быть план? Чаю попить и погулять..А ты хотел бы, чтобы у меня был план?

М: Вдруг погода будет нелегка

Я: Подождем погоды тогда

М: Да короче разберемся

Я: Ты приедешь?

М: По обстановке, с этими соревнованиями не понятно. У меня сестра в (..) живет, это рядом если что

(офигеваю, это чтоб было куда сбежать?)

Я: Да, не понятно это точно.. Ладно, М., я предложила, а там…

М: Да, хорошо.. было бы интересно

Я: Да, давай отложим…

М: Что отложим?

Я: Поторопилась я с чаем, извини.. Поедешь как-нибудь к сестре, заезжай Буду рада.

(Она его пригласила на чай, а он не сходит с ума от радости. Поэтому она срочно ему отказывает. Вот так вас сдает хлеборезка, друзья, внушая вам, что человек у вас в кармане, когда он только голову в вашу сторону повернул. Он и про роман служебный спросил, потому что на лице ее все написано, она краснеет при встрече и дрожит. Но при этом все время хамит в переписке, потому что не видит обожания, которое уже вообразила)

Эволюция, я очень хочу избавиться от Штурмана, но он просто невидимый какой-то, безликий как в японских мультиках, гложет меня изнутри.

(Ничего себе безликий. Да у ее Штурмана лицо намного более яркое и отчетливое, чем у нее и у героя. Все остальное размыто, зато Штурман ее выписан сочной гуашью. Сидит как Робин Бобин Барабек и ест мужика как воблу, отламывая от него то головку, то хвостик)

Я так не хочу терять М., он сильно мне нравится. Я привыкла к большему напору и к большему темпу, а здесь я просто не знаю что дальше делать.

(Она к напору и темпу привыкла, поэтому одна воспитывает двух детей. И когда привычного темпа и напора нет, она напирает сама и сама оскорбляется за это)