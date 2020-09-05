 

Ургант «подсадил» себя в машину к Путину

05.09.2020, 21:48, Новости дня

Ведущий Иван Ургант «проехался» с президентом РФ Владимиром Путиным в автомобиле в шуточном ролике, видео показали по Первому каналу.

Для ролика использованы кадры поездки президента за рулем Aurus в ходе открытия новых участков трассы «Таврида» в Крыму, передает РИА «Новости».

С помощью монтажа Ургант «сел» на пассажирское сиденье автомобиля рядом с главой государства. Его реплики совместили с высказываниями Путина.

В ролике ведущий пошутил насчет американского президента Дональда Трампа, про курс рубля и т.д.

Ранее Ургант пошутил на тему возможного снижения требований к кандидатам в космонавты, сказав, что теперь ими могут стать люди с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетке».

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что за столько лет у телеведущего «не только шутки закончились, но и язык намозолился». Позже Ургант извинился за неудачную шутку.



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