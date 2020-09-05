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05.09.2020, 21:48, Новости дня

Американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал приехал в Крым, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в соцсетях.

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», – сообщил Аксенов у себя во «ВКонтакте».

В посте также есть их совместная фотография в рабочем кабинете главы Крыма.

 

В августе Стивен Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области.

Сигал получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.



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