Судья Армейских игр назвал три причины успеха российских военных
05.09.2020, 21:48, Новости дня
Главный судья Армейских международных игр Александр Ленцов заявил, что команда российских военных каждый год демонстрирует отличные результаты по трем причинам.
«Первое – мастерство, второе – ответственность командиров всех уровней, ну и уважение к людям – приводят к высоким результатам», – цитирует Ленцова «Звезда».
Судья также отметил, что в 2021 году планируется ввести три новых конкурса, включая тактическую стрельбу.
В субботу российские военные победили в «Танковом биатлоне», водитель Т-72Б3 сумел разогнать танк до предельно высокой скорости по трассе.
В конце августа российская снайперская пара установила рекорд в стрельбе залпом на конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2020) в Белоруссии.
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