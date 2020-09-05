 

Судья Армейских игр назвал три причины успеха российских военных

05.09.2020, 21:48, Новости дня

Главный судья Армейских международных игр Александр Ленцов заявил, что команда российских военных каждый год демонстрирует отличные результаты по трем причинам.

«Первое – мастерство, второе – ответственность командиров всех уровней, ну и уважение к людям – приводят к высоким результатам», – цитирует Ленцова «Звезда».

Судья также отметил, что в 2021 году планируется ввести три новых конкурса, включая тактическую стрельбу.

В субботу российские военные победили в «Танковом биатлоне», водитель Т-72Б3 сумел разогнать танк до предельно высокой скорости по трассе.

В конце августа российская снайперская пара установила рекорд в стрельбе залпом на конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2020) в Белоруссии.



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