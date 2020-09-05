Мнение: Пора бы уж…

05.09.2020, 21:45, Разное

Современный спорт практически изжил себя во всех ипостасях. Профессиональный спорт – это калеки, в большинстве. Результаты рекордов настолько стали мизерными, перешедшими уже в десятитысячные доли. Меряют крупицами, которые уже публике почти не интересны.

Коррупция, подлог, вмешательство политических сфер во все виды спорта превратили этот вид физических соревнований в какую-то вакханалию. И это уже никого не смущает.

Ханжи продолжают выть о какой-то чистоте и честности в состязаниях, являясь первыми же нарушителями правил в своих интересах.

А не пора ли кончать с таким рудиментом как “чистота” спортсмена? Почему бы не представлять на соревнования всевозможные стимуляторы (допинг), которые абсолютно изменят картину, создадут интригу, где не будет заранее известен победитель (как сегодня, например), где результаты будут настолько поразительными и ошеломляющими, неожиданными, что профессиональный спорт приобретет совсем другой облик – зрелище и азарт, азарт и зрелище, неимоверное и неизвестное окончание соревнований! Не будет фаворитов, а будет лишь воля к победе, усиленная стимуляторами.

Профессиональный спорт имеет на это полное право, ибо человек, выбирающий профессиональный спорт, знает на что идет, но ради чего! Это неимоверные рекорды, умопомрачительные соревнования, которых человечество еще никогда не видело. Это, например, не 12 (зачастую) скучных и предсказуемых раундов в профессиональном боксе, а, допустим 5, причем без всяких очков – только нокаут, иначе матч не засчитан.

Но это лишь пример, не более. Полагаю, что за стимуляторами, допингом будущее профессионального спорта. Есть технологии применения, но они почти не официальны. А если это поставить на научную основу, то дело приобретет совсем другой оборот.

Пора, пора создавать альтернативную международную спортивную ассоциацию.

Допинг – это будущее профессионального спорта.