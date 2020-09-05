Украина созывает 6 сентября внеочередное заседание ТКГ в связи с намерением “ДНР” обстрелять позиции ВСУ

05.09.2020, 21:40, Новости дня

Украина созывает экстренное заседание трехсторонней контактной группы в связи с приказом главы “ДНР” Дениса Пушилина открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины возле поселка Шумы. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 5 сентября в эфире телеканала “Прямий”.

“Действительно, есть коммуникация этих персонажей с трехсторонней контактной группой, где они подтверждают намерение открыть огонь. В таком, знаете ли, издевательском тоне просят убрать людей, чтобы никто случайно не погиб. Президент проинформирован об этом, он крайне обеспокоен. Мы сразу сделали ответный шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание трехсторонней контактной группы буквально на завтра”, – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что украинская сторона нацелена на то, чтобы не допустить обстрел.

“Очевидно, что такие намерения – отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо. Мы действуем ответственно, а они пытаются так нарушить прекращение огня, чтобы нас еще и обвинить в этом”, – отметил глава МИД.

Встреча ТКГ 6 сентября может пройти в режиме видеоконференции; спецпредставитель ОБСЕ в группе Хайди Грау поддержала предложение Украины, добавил Кулеба.

Сегодня Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.