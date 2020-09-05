 

Наводнение в Судане. Чрезвычайное положение в стране объявили на три месяца

05.09.2020, 21:40, Новости дня

Совет безопасности и обороны Судана ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца из-за наводнения и объявил Судан зоной стихийного бедствия. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило государственное агентство Судана SUNA.

В стране из-за наводнений в этом году погибли 99 человек, еще 46 человек были госпитализированы. Всего пострадали от наводнений около полумиллиона человек. Вода полностью или частично разрушила более 100 тысяч домов.

Число паводков и дождей в Судане в этому году превысило рекорды, установленные в 1946-м и 1988 годах. Кроме того, ожидается дальнейший рост показателей из-за продолжающихся дождей.

Совет безопасности объявил о формировании высшего комитета для ликвидации последствий наводнения осенью 2020 года, сообщает SUNA.

Агентство Reuters со ссылкой на суданского министра труда и социального развития Лену Эль-Шейх Манджуб пишет, что количество паводков и дождей в этом году превысило рекорды 1946-го и 1988 годов. По ее словам, в будущем ожидается дальнейший рост осадков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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