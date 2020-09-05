 

Сербия и Косово при посредничестве Трампа договорились об экономическом сотрудничестве и размещении дипмиссий в Иерусалиме

05.09.2020, 21:40, Новости дня

Сербия и Косово при посредничестве США договорились о нормализации отношений в экономической сфере. Ряд двусторонних соглашений был подписан в Белом доме 4 сентября, сообщает Associated Press.

В церемонии подписания документов приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти. По словам Трампа, событие имело исторический характер.

Основная часть соглашений касается инфраструктурных проектов и улучшения транспортного сообщения между Сербией и частично признанной республикой. Так, предусмотрено возобновление авиасообщения между Белградом и Приштиной.

Трамп также объявил, что Сербия и Косово согласились перенести свои дипломатические представительства в Израиле в Иерусалим. Журналисты отметили, что после этих слов Вучич сделал удивленное лицо и начал копаться в документах.

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— PaoloStefanini (@PaoloStefanini5) September 5, 2020

В беседе с сербскими журналистами по окончании переговоров Вучич уточнил, что перенос посольства в Иерусалим состоится, если Израиль будет уважать позицию Сербии, в том числе по вопросу признания Косово. Об этом сообщает телеканал РТС.

Сербский президент также подчеркнул, что соглашения не предусматривают статус Косово как независимого государства. Документами гарантируется мораторий на членство Приштины в международных организациях.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделение республики и считает ее своей территорией.

Переговоры Белграда и Приштины о политическом урегулировании и экономическом сотрудничестве были прерваны в 2018 году, когда правительство Косово ввело налог на товары, импортируемые из Сербии. Впоследствии пошлины были отменены.

В июле 2020 года переговоры возобновились после 20-месячного перерыва: Вучич и Хоти пообщались по видеосвязи при посредничестве Евросоюза.

В Вашингтоне они встретились лично, посредником стали Соединенные Штаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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