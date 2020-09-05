 

Получат адекватный ответ. Штаб ООС ответил на заявления главаря “ДНР” Пушилина об обстреле пункта Шумы

05.09.2020, 21:40, Новости дня

Украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Если противник обстреляет украинские позиции, командование операции Объединенных сил (ООС) оставляет за собой право адекватного ответа, сказано в заявлении командующего штаба ООС на Донбассе генерала-лейтенанта Владимира Кравченко 5 сентября.

“Обвинения [Пушилина] влекут за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей 22 июля 2020 года трехсторонней контактной группой (ТКГ) о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – говорится в опубликованном вечером заявлении Кравченко.

Мною, Командувачем Об’єднаних сил, разом з керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених в…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 5. September 2020

Генерал-лейтенант подчеркнул, что  украинская сторона не нарушала договоренностей ТКГ в населенном пункте Шумы, как и противоположная сторона.

Сегодня Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созывает экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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