КГБ Беларуси заявило о задержании основателя «Википедии» Джимми Уэйлса

05.09.2020, 21:35, Разное

Руководителю интернет-энциклопедии предъявили обвинение в попытке организации государственного переворота. Иностранцу грозит от восьми до пятнадцати лет заключения в минской тюрьме.

Беспрецедентную по своему масштабу спецоперацию провели сотрудники Комитета государственной безопасности и внешней разведки Беларуси. 3 сентября, в 17:00 по местному времени, в Лондоне был задержан Джимми Уэйлс, создатель и глава проекта «Википедия». Основанием для задержания англичанина послужила статья о Светлане Тихановской, опубликованная 9 августа на странице данного интернет-ресурса. Помимо всего прочего, в ней было указано, что Тихановская является законным президентом Республики Беларусь.

Глава МВД Александр Караев заявил на сегодняшней пресс-конференции: «Википедия» совершила акт дезинформации белорусского общества. Молодежь, особенно восприимчивая ко всему, что говорят и пишут в интернете, после прочтения данной статьи повалила на улицы и устроила массовые беспорядки прямо в центре Минска! Именно поэтому мы считаем гражданина Уэйлса главным организатором смуты в нашей стране».

Утром 5 сентября задержанный был доставлен в следственный изолятор на улице Окрестина, где ожидает вынесения приговора. Обвинение запрашивает для него наказание сроком от восьми до пятнадцати лет заключения по делу об организации народных волнений.