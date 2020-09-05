 

Лукашенко назвал главу Евросовета «чмошником, который даже колесо на тракторе не поменяет»

05.09.2020, 21:35, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече со сторонниками в Жлобине заявил, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель – «чмошник». Он обвинил европейского политика в том, что тот не умеет работать руками, а также заподозрил его в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Один из жителей города поинтересовался у Лукашенко, что тот ответит на слова Мишеля о возможности введения персональных санкций против главы государства.

«Что я отвечу? Я, честно говоря, не знаю вообще, о чём с этими людьми можно говорить. Вы на него посмотрите, вот стоит этот, извините, чмошник в костюме своём, а руки как у бабы. Он даже колесо у трактора не поменяет. Я тоже президент, председатель всего, но я мужик хотя бы, а не как эти вот заднеприводные», – сказал он.

Судя по видео, опубликованному государственным агентством БЕЛТА, окружающие поддержали президента и встретили его реплику овациями. На ролике также изначально был слышен выкрик «Да гондон этот Мишель!», но затем его загрузили снова в укороченном виде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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