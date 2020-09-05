Почему?! – Личное мнение

05.09.2020, 21:30, Разное

Агата Муцениеце была когда-то сексапильной и хорошенькой, но заигралась в жертву и к 31 году обзавелась поплывшим овалом лица, обабилась и всё больше напоминает Веру Алентову из второй части «Москва слезам не верит».



Фото: Соцсети

На днях Агаточка негативно высказалась о разлучницах. Такия высказывания свойственны женщинам, ощущающим себя жертвами.



Пожалуй, процитирую:

Ее ждет каблук в нос, это точно. Такое бывает, когда на седьмой, восьмой, девятый год брака происходят перипетии в отношениях. И если в это никто не вмешивается, то люди друг между другом урегулируют этот вопрос.



Мне показалось, что в этом своём заявлении Агата совсем не тонко намекает на то, что в её отношения с Павлом Прилучным вмешалась Мирослова Карпович.

Верю ли я в то, что Карпович к Прилучному лезла? Да, верю.

Почему?

Да хотя бы потому, что мы живём в России, где бабы возносят мужиков на божничку и часто дерутся за писюны, как собаки — за сосиски.

Карпович, как и Муцениеце, — актриса, но не звезда и никогда её не будет. В кино обе заменяемы, причём легко. Прилучный же смог сделать себя какие-никакое имя, как актёр.

Я знаю его и по ролям, а не только как чувака, который, со слов жены, её бил.

Агату же я знаю лишь как женщину, признавшуюся в том, что её бил муж-актёр Прилучный. И Карпович стала мне известна, как баба, появившаяся у актёра Прилучного сразу после жены. Или даже во время. Точно не в курсе.



Карпович и Муцениеце. Найди 10 отличий, кроме выражения лица. Фото: Соцсети

И вот одна клуша берёт и кидает булыжник обвинений в огород другой. Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: «Откуда на свете берутся такие дуры?»

Муцениеце заявляет, что «если в это никто не вмешивается, то люди друг между другом урегулируют этот вопрос».

Заявляет после того, как на всю страну, размазывая сопли по лицу, призналась в том, что Прилучный её бил.

Тебе вмазали по роже (думаю, не единожды), а ты обвиняешь в развале своего брака какую-то там разлучницу? Да тебе морду начистили! Тебя из дома выгоняли, если верить твоим же словам!

И после этого отношения можно было сохранить, если бы не Карпович?!

Другая тащит в свою жизнь мужика, про которого говорят, что тот бьёт женщин.

Им, что ли, совсем всё равно, какой мужчина с ними рядом? Лишь бы какие-никакие деньжата водились? Лишь бы быть при мужике, хоть и дурном, а не одной?

Вот откуда у наших баб такая низкая самооценка? Ведь Агата — не единичный случай. Таких женщин — очень много. Живут со всякой мерзостью, тащат всеми правдами и неправдами эту мерзость в ЗАГС, залетают, терпят оскорбления и даже тумаки, но не уходят.

Почему?

Девки, почему вы не бросаете непорядочных мужиков, которые к вам плохо относятся?

Я вас слушаю очень внимательно.